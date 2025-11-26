Esse é o principal erro que faz líderes perderem os maiores talentos da própria equipe

Muitos líderes passam tanto tempo contratando novos funcionários e tentando resolver problemas de desempenho que deixam de perceber as forças já existentes na equipe.

Isso faz com que habilidades fiquem subutilizadas e oportunidades se percam. As informações foram retiradas do site WeApply.

Quando buscar novos profissionais vira prioridade demais

Em muitos casos, enquanto líderes buscam novos profissionais, alguém dentro da equipe já possui as competências necessárias para assumir mais responsabilidade.

Avaliar o potencial interno antes de contratar evita custos, reduz transições e acelera entregas. A ausência desse olhar impede que talentos cresçam e que o time ganhe agilidade.

Falta de desenvolvimento derruba autonomia

Sem desenvolvimento de liderança, colaboradores dependem de supervisão constante, o que sobrecarrega gestores e reduz velocidade. Investir em crescimento interno fortalece a tomada de decisão, amplia autonomia e impulsiona contribuição em níveis mais elevados.

Quando só o líder sabe comunicar a estratégia

Se apenas uma pessoa consegue defender ideias, obter apoio ou explicar o valor de um projeto, o trabalho perde força.

Ter um time capaz de comunicar, representar e influenciar garante que iniciativas avancem mesmo quando o líder não está presente.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

