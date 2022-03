Cinco dicas de autoconhecimento para aumentar sua performance no trabalho

O Fórum Econômico Mundial foi assertivo ao afirmar que seria fundamental estar profissionalmente preparado para uma nova era. As hipóteses levantadas por estudiosos se concretizaram: para acompanhar as transformações no mercado de trabalho e manter a competitividade, é preciso ir além das competências técnicas e buscar construir uma carreira baseada nas chamadas soft skills, ou seja, nas habilidades intrínsecas ao ser humano.

Com o passar do tempo e a transformação de cultura das empresas, inúmeras dessas habilidades comportamentais passaram a ser buscadas pelos recrutadores, dentre elas, o autoconhecimento — uma das habilidades mais importantes para quem deseja trilhar uma carreira com propósito e protagonismo.

Atentos a esse movimento, e inseridos em um contexto de frequentes dúvidas sobre a carreira, que vão desde inseguranças no trabalho até uma certa instabilidade emocional, o autoconhecimento entrou na mira dos profissionais que desejam conquistar posições de destaque e ter mais controle sobre suas emoções.

“O autoconhecimento é fundamental para estruturar uma carreira relevante. Expandindo seu nível de autoconhecimento, você será capaz de unir dois elementos essenciais para o seu sucesso, o autocuidado e a autoconfiança", explica Augusto Júnior, diretor-executivo do Grupo Anga e professor convidado da Fundação Dom Cabral.

Para o executivo, essa é uma jornada que não tem fim. É um processo longo cujas fases envolvem, em primeiro lugar, se conhecer, para somente depois entender seus limites, gostos e verdades. “O autoconhecimento é resultado de um processo contínuo de ação, reflexão e inspiração”, detalha.

A capacidade de conhecer a fundo valores e propósitos que permeiam sua vida pessoal e profissional pode ser adquirida por meio de técnicas e prática, e é uma das únicas habilidades capaz de despertar o sentimento de realização na carreira.

Confira abaixo cinco dicas de Augusto Júnior, diretor-executivo do Grupo Anga e professor convidado da Fundação Dom Cabral, para trabalhar o autoconhecimento:

1. Seja honesto(a) com você

É hora de reconhecer seus pontos fortes e fracos. Faça perguntas a você mesmo, mas seja honesto (a) com as respostas. Quais atividades te energizam? E quais são aquelas que, ao contrário disso, sugam sua disposição? Onde estão suas forças e fraquezas no trabalho, e quais são as oportunidades ou ameaças que você encontra no caminho? Organizar seus pensamentos em relação a esses fatores poderá ser a chave para o desenvolvimento do autoconhecimento.

2. Use os feedbacks a seu favor

Nem sempre os feedbacks são bem recebidos no trabalho. Muitas vezes uma crítica ou julgamento vêm mascarados de um ponto de vista e, pronto, aquele climão é gerado. Tente usar esses momentos para abrir a mente e enxergar, sob uma outra ótica, como sua forma de trabalhar impacta os negócios e quem convive com você. É muito comum, nesses momentos, descobrir pontos fortes que nem mesmo você se deu conta que possui.

3. É hora de dizer alguns "nãos"

Parece fácil, mas definitivamente não é. Quando você se conhece, você passa a focar no que, de fato, importa, e, com isso, vai aprender a dizer alguns ‘nãos’. É o momento em que você percebe que não tem que agradar a todos. Você se tornará um profissional muito mais autêntico e respeitado, e se diferenciará dos demais.

4. Reconheça até onde vai o seu limite

Depois do “não”, vem o limite. E as pessoas adoram limites. Portanto, saiba quando parar e o que fazer para recarregar suas baterias. O erro de muitas pessoas é deixar o cansaço do dia a dia acumular e se tornar crônico. Quando você se conhece, você estabelece seus limites e prioridades de vida e carreira.

5. Viva para trabalhar e não trabalhe para viver

Cada pessoa tem um ritmo e um caminho em busca do autoconhecimento, então descubra o que faz sentido para você. O trabalho é importante, mas ter momentos de lazer é tanto quanto. Por isso, tenha um hobby para chamar de seu. Pratique esportes, faça aulas de música, de um novo idioma, se conecte com a natureza, ou invista em imersões de autoconhecimento. Lembre-se que o autoconhecimento tem a ver com quem somos.

