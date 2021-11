Unimed Odonto lança nova identidade visual mais contemporânea

A Unimed Odonto, operadora de planos odontológicos do sistema Unimed, apresenta nova identidade visual. Criada pela equipe de Marketing da empresa, a revitalização transmite os valores do grupo e é inspirada na contemporaneidade. A atual comunicação visual traz uma paleta de tons vibrantes que vão ao encontro das tendências de saúde e bem-estar, como terrosos, verdes, azuis e rosas. As novas cores fortalecem o logotipo e atualizam as ferramentas de comunicação da marca.

A nova identidade visual da Unimed Odonto foi concebida tendo em mente características das quais a contemporaneidade não abre mão, como agilidade, simplicidade, acessibilidade, abrangência, parceria e o toque humano.

“A operadora tem sua origem na maior cooperativa de trabalho médico do mundo, o sistema Unimed. Nesse contexto, saúde integral, colaboração e integração são valores importantes da marca, os quais buscamos comunicar com a nova identidade visual da empresa de odontologia sob gestão da Seguros Unimed”, afirma Henrique João Dias, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

O largo e simpático sorriso do brasileiro é um dos focos da nova comunicação visual da marca nas plataformas on e offline, chamando a atenção para a necessidade do cuidado com a saúde bucal como um passo importante para uma melhor autoestima e um corpo mais saudável.

