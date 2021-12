Trabalhar com família dá certo? Neste caso eles ficaram milionários

Por Bússola

Após uma sólida jornada na carreira executiva em multinacionais na área de TI (Tecnologia da Informação), o executivo Giuliano Carioca, 40, tomou uma decisão: criar um negócio que possibilitasse flexibilidade de horários, presença, participação na rotina da família e espaço para o envolvimento eventual dos familiares colaborando com a operação do negócio.

Pai de cinco filhos que nasceram de dois em dois anos, há 11 anos Giuliano sabe o que é lidar com a dura realidade de conciliar atividade profissional de alta performance com a criação de filhos. Com isto, há seis anos, Carioca aplicou sua expertise de executivo de multinacionais para criar a YouPlay, uma rede de franquias de espaços infantis multiserviços, em diversos formatos.

Inspirado pela experiência com seus filhos e junto da esposa Bruna Menezes Carioca, desde sua primeira unidade, a rede já realizou mais de um milhão de sessões de recreação e desenvolvimento de crianças, atingindo faturamento anual de mais de R$ 15 milhões.

Pontapé

Com um investimento inicial de R$ 1,5 milhão, levantado com investidores, Giuliano empenhou-se no desenvolvimento da primeira unidade e das plataformas de software, como aplicativo e sistemas de gestão personalizados para o negócio. Após nove meses de planejamento, Carioca, Bruna e o arquiteto Angelo Zenetos Gil abriram sua primeira unidade em Santos, cidade escolhida por uma combinação de elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e outros fatores específicos.

Uma combinação de diversas inovações trazidas ao negócio provocou uma revolução na indústria dos serviços infantis.

“A YouPlay não inventou o serviço de recreação, creche sob demanda, festa de aniversário ou até mesmo de atividades para desenvolvimento infantil, mas

entendemos desde o início que essa indústria carecia de uma evolução significativa em diversos aspectos. Pensamos em modelos variáveis de cobrança e formatos de unidades de acordo com a localidade, no emprego de alta tecnologia para garantir segurança e profissionalismo operacionais, além de seriedade e princípios de alta gestão para lidar com retorno a investidores e desdobrar os altos potenciais em lucratividade e escala. Tudo isso dentro de um grande senso de propósito e valor para nossa sociedade, criando uma fórmula que fosse segura e franqueável para famílias que, como nós, desejam empreender no mercado de serviços para famílias”, diz Giuliano Carioca.

Vida em família

Carioca defende que a grande vantagem da criação da YouPlay é trabalhar em família e ter mais tempo com as crianças. “A gente sente que faz muita diferença para elas este tempo junto, brincando, aprendendo e ensinando desde cedo sobre empreendedorismo. Como pais é realmente um privilégio poder ter esta proximidade e cultivar dia a dia este afeto. As crianças nos surpreendem sempre e são muito espertas; às vezes são até como nossos mini consultores de negócio, nos dando devolutivas das nossas ideias, o que elas gostariam ou não de encontrar em um espaço dedicado a elas”, afirma.

O empresário acrescenta ainda que a qualidade de vida mudou expressivamente depois da transição. “Tenho mais tempo com os meus filhos, e aproveito melhor cada fase que cada um passa. Isto é uma coisa que não acontece apenas comigo. Nossos franqueados também relatam que este modelo trouxe mais tempo de qualidade com os filhos. E a gente fica muito feliz por saber que algo que faz bem para nossa família, também é super positivo para tantas outras famílias”, declara.

Expansão

Atento às demandas não só das crianças, mas também dos pais, Giuliano e os sócios, identificaram mais uma oportunidade de negócio. “Ao conversarmos com os pais, entendemos que a ida ao Shopping traz ainda outros gastos, como o estacionamento e a alimentação. Surgiu a ideia de criarmos unidades de rua, a YouPlay Mundo, como Centro de Desenvolvimento Infantil”, afirmou Carioca.

A ideia é oferecer, em parceria com outras redes de franquia, além das atividades carro-chefe da YouPlay, também aulas de idioma, música, programação, cortes de cabelo, entre outras atividades. “Estamos com a meta de abrir quatro lojas de rua e poder oferecer um espaço amplo e de múltiplas funções em que as crianças possam além de brincar, também aprender”, diz.

