SulAmérica e Gympass anunciam parceria para oferecer saúde integral

Uma parceria entre a SulAmérica e a Gympass vai levar saúde integral – física, emocional e financeira – para todos os beneficiários da seguradora. A promoção “Treinou, Ganhou”, fruto da parceria, estimula tanto a prática de atividades físicas, quanto oferece cuidados para a saúde emocional.

Veja na entrevista à Bússola de Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica, detalhes sobre a parceria e sobre as estratégias da companhia no cuidado com a saúde integral.

Bússola: Como surgiu a ideia para a parceria com o Gympass?

Simone Cesena: A SulAmérica busca sempre ouvir os beneficiários, entender suas expectativas e pensar nas melhores soluções e opções para levar o equilíbrio da saúde física, emocional e financeira para as pessoas. A parceria com o Gympass é mais uma iniciativa da SulAmérica para materializar a Saúde Integral no cuidado com a saúde no dia a dia.

Em meados do segundo trimestre, encomendamos uma pesquisa para entender as principais preocupações dos brasileiros e brasileiras em relação à saúde. Nela, identificamos que a saúde física preocupa 51% das pessoas, enquanto a emocional preocupa 54%. Reflexo disso é que, após a pandemia, seis em cada dez brasileiros estão cuidando mais da saúde física e do bem-estar.

Por isso, a nova promoção chega para auxiliar e reforçar o nosso compromisso de levar o cuidado com a saúde para o dia a dia das pessoas. Essa é uma iniciativa que impacta mais de 2,4 milhões de beneficiários e beneficiárias da SulAmérica e oferece acesso a mais de 9 mil academias.

Bússola: Como a parceria vai funcionar?

Simone Cesena: A SulAmerica traz acesso à maior plataforma de bem-estar corporativa do mundo para beneficiários que possuam plano de saúde ativo e seus dependentes. As empresas que contratam a seguradora podem oferecer esta promoção a seus colaboradores, sem custo adicional no plano.

Para manter-se elegível, é necessário seguir alguns requisitos de frequência e período mínimo de ida a uma das academias parceiras, disponíveis na plataforma. Após o primeiro semestre de treinos, a SulAmérica garante 100% de cashback do valor gasto no plano Basic durante esse período, por meio do aplicativo Gympass. Para cadastrar-se na promoção, basta que o beneficiário acesse o aplicativo SulAmérica Saúde, leia o regulamento e siga todas as instruções.

Bússola: Como essa parceria pretende contribuir para que mais pessoas tenham acesso à Saúde Integral?

Simone Cesena: Com acesso a uma ampla rede de academias, estúdios, aulas on-line ou personal trainer, disponíveis na plataforma, nosso objetivo é estimular tanto a prática de atividades físicas, quanto oferecer cuidados para a saúde emocional, com opções como meditação, ioga, e práticas para serem realizadas com a família, como aulas e atividades presenciais ou on-line para crianças. Já o valor gasto nos primeiros seis meses de treino, e que são devolvidos no aplicativo por meio de cashback, desde que os beneficiários cumpram requisitos previstos em regulamento, são também um incentivo à saúde financeira.

Bússola: Por que a SulAmérica está investindo no conceito de Saúde Integral?

Simone Cesena: Para quem não está familiarizado com essa ideia, saúde integral é um conceito proprietário da SulAmérica que apoia o equilíbrio entre as saúdes física, emocional e financeira. As três são indissociáveis: o que afeta nosso bolso interfere no nosso corpo e mente, e o que afeta nosso corpo e mente pode impactar nossa saúde financeira.

A companhia sempre foi reconhecida pela atenção à saúde física e, por meio do posicionamento focado em levar saúde integral, passou a investir cada vez mais em saúde emocional e também financeira. A partir daí, ampliamos nosso portfólio de produtos e serviços com opções não só de saúde e odonto, mas também de Investimentos, Vida e Previdência, que se adequam aos diferentes momentos de decisão e de vida das pessoas em relação ao cuidado com a saúde.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Brasileiro nos EUA cria app gratuito para ajudar pacientes com artrite

Investir em saúde e educação é solução para bons rendimentos

Setembro Amarelo: cinco empresas que investem no bem-estar dos colaboradores