Quer aprender a cozinhar com um chef de verdade? O CyberCook te ensina

Se o seu sonho sempre foi aprender a cozinhar com um chef renomado, o CyberCook, plataforma de receitas do Grupo Carrefour Brasil, lançou o projeto Cozinha Sustentável, que traz uma série de conteúdos pensados para estimular as pessoas a cozinharem com mais atenção à redução do desperdício de alimentos. Dentre esses conteúdos, estão vídeos apresentados pelo famoso chef francês Laurent Suaudeau, que ensinarão ao público habilidades básicas de cozinha e receitas feitas com foco na sustentabilidade.

Quem assistir todos os episódios — gratuitos e online — poderá fazer diversas preparações em casa, além de aprender técnicas culinárias importantes para a execução das receitas. E o melhor: com foco no melhor aproveitamento dos alimentos, o que significa maior economia para você e toda sua família.

O projeto é composto por dez aulas, com vídeos de aproximadamente dez minutos que abordam os preparos básicos de cozinha, com foco no melhor aproveitamento dos alimentos, além de 20 vídeos curtos que trazem técnicas de cozinha relacionadas às receitas das aulas.

