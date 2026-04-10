Projeto capacita 120 mil estudantes da rede pública em eficiência energética

Na agenda ESG do Grupo Equatorial, a iniciativa Equatorial Game tem objetivo de atender às três esferas da sigla de uma só vez. O projeto levará conceitos de eficiência energética para cerca de 120 mil estudantes em 168 escolas públicas em todo o Brasil.

Desenvolvida no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL (PEE/ANEEL), a iniciativa utilizará gamificação para criar uma jornada de aprendizagem e impacto social nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul.

As escolas públicas mapeadas em áreas de vulnerabilidade que se destacarem em cada estado nesta edição serão beneficiadas com a instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica e a substituição de equipamentos ineficientes.

Os estudantes também serão premiados pelo Desafio Equatorial Game, e terão suas residências contempladas com a troca de equipamentos por modelos mais eficientes.

“O Equatorial Game representa uma evolução na forma como levamos educação e sustentabilidade para os territórios. Ao conectar tecnologia, conteúdo e prática, conseguimos transformar conhecimento em ação e gerar impacto real na vida das pessoas”, destaca Julio Cesar Mendes, executivo de P&D e PEE do Grupo Equatorial.

Sustentabilidade na sala de aula e além

Durante os desafios, estudantes são estimulados a aplicar conceitos de eficiência energética e sustentabilidade em suas casas e comunidades.

Por meio de diagnósticos energéticos, os participantes vão identificar oportunidades de redução de consumo e uso mais eficiente da energia elétrica, promovendo mudança de comportamento e ampliando o alcance da iniciativa para além do ambiente escolar.

Ao levar conhecimento e soluções práticas para a ponta, o Equatorial Game visa contribuir para a formação de uma geração mais consciente, engajada e preparada para os desafios energéticos do futuro.