Petlove lança negócio voltado para a saúde pet com campanha na TV

O Grupo Petlove lança hoje, 7 de outubro, uma campanha que marca a estreia oficial da Petlove Saúde, frente 100% voltada para a operação de convênios médico-veterinários da companhia. Hoje, a holding já é o maior player desse mercado, com mais de 90 mil vidas seguradas, cerca de dois mil parceiros credenciados e presente em 40 regiões do país. O novo filme, que terá veiculação em rede nacional, endereça, de forma leve e bem-humorada, a importância de "um plano para o que não estava nos planos", fomentando a relevância dos planos de saúde pet para os tutores que desejam evitar surpresas no que diz respeito ao bem-estar de seus animais de estimação.

Na nova campanha, a Petlove Saúde evidencia que, com um valor acessível – a partir de R$ 49,90 – , é possível se prevenir em relação aos imprevistos inerentes ao dia a dia dos pets – que fazem parte da família de grande parte da população brasileira.

Idealizado pela CP+B, o filme traz uma narrativa divertida e reproduz uma emocionante cerimônia de casamento. No vídeo, inesperadamente, o cãozinho dos noivos acaba por engolir as alianças de forma acidental. Uma situação que, certamente, não estava nos planos dos tutores. Tudo termina bem, é claro, quando o pet vai ao médico-veterinário. A comunicação é finalizada com um álbum de fotografias que traz, entre as lembranças do dia especial, uma imagem do raio-x do peludo com a imagem do anel que foi ingerido.

“Temos atuado em diferentes pilares para garantir que estejamos provendo informações e frentes que democratizem o acesso aos serviços veterinários no Brasil. Assumimos esse propósito enquanto companhia e nossa nova campanha está 100% alinhada a esse compromisso. Queremos que os tutores possam se prevenir em relação aos imprevistos que podem acontecer quando seus pets precisam de atendimento. Esperamos ressaltar, também, a importância de se estar em dia com os protocolos periódicos de saúde, como as vacinas e os check ups, permitindo que cães e gatos tenham cada vez mais qualidade de vida”, afirma Filipe Botton, head de comunicação e marca do Grupo Petlove.

"A Petlove quer ser um facilitador entre os pets e seus donos. Na comunicação desse novo produto, trouxemos uma linguagem descomplicada e divertida para conectar com o consumidor da marca", afirma Luciana Cardoso, diretora executiva de criação CP+B.

Primeiro e-commerce para pets do Brasil, o Grupo Petlove tem apostado em diferentes avenidas de crescimento para fortalecer o seu ecossistema, incluindo a ampliação da presença da marca no mundo físico por meio da abertura de lojas. Outra frente prioritária é o crescimento dos planos de saúde para cães e gatos. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, hoje no Brasil há cerca de 150 milhões de pets e apenas cerca de 30% deles estão cobertos por planos de saúde no país.

A campanha “O plano para o que não estava nos planos” tem lançamento dentro da grade da TV Globo, inclusive no último episódio da novela Pantanal e durante a estreia da novela Travessia.

