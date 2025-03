Foodtech cria sobremesas saudáveis em restaurante de SP a fim de popularizar seus ingredientes

Na ascensão do bem estar e da saudabilidade como estilo de vida, o desafio das foodtechs é desenvolver produtos saudáveis sem perder em sabor. Mais importante ainda é popularizar esses produtos.

Formando parceria com o The Fresh Goodies, restaurante inteiramente voltado para comida saudável em São Paulo, a Moon Milk & Co dá um passo certo. A escolha de parceiros no foodservice é proveitosa, afinal, 72% dos brasileiros esperam opções mais saudáveis por parte de restaurantes, segundo pesquisa da Ticket de 2023.

Junto da confeiteira Nininha, a foodtech incluiu, a partir de fevereiro, novas opções de sobremesa no cardápio do The Fresh Goodies.

Tocando no gosto do paulistano

Crème Brûlée, bolo de doce de leite e cinnamon roll são algumas das opções disponíveis na nova seleção de sobremesas do restaurante. As receitas clássicas foram formuladas a fim de manter o sabor e a textura, mas sem adição de açúcar, sem trigo, sem lactose e com ingredientes pensados para o bem-estar digestivo – como o Moon Sugar Free, o Moon Syrup e Moon Chocolate.

Desde 2020, a marca Moon Milk & Co propõe transformar o mercado de alimentação saudável, apostando em produtos desenvolvidos sem poliois, adoçantes artificiais ou ingredientes que possam causar desconfortos digestivos.

A foodtech tem se destacado no setor por oferecer produtos como chocolates, cremes de colágeno, shakes proteicos e substitutos do açúcar.

“A ideia de criar a Moon nasceu de um momento de reflexão e empatia durante a pandemia, quando percebi que poderia impactar positivamente a vida das pessoas ao unir saúde, bem-estar e sabor em um único produto. Desde então, seguimos firmes em nosso propósito de transformar o mercado saudável com soluções inovadoras e de alta qualidade”, conclui Andrea Bianchi Sur, fundadora e CEO da foodtech.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube