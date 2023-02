Jornais Joca e Tino Econômico lançam projeto Futuro em Pauta

Resolver os problemas graves que enfraquecem a nossa nação deve ser uma das prioridades do novo governo. E toda sociedade deve se envolver com as melhorias de que tanto precisamos. As crianças e os adolescentes, como os cidadãos que já são, fazem parte desse processo de engajamento pelo Brasil que queremos. Pensando nisso, os jornais Joca e Tino Econômico, publicados pela Editora Magia de Ler, lançam o Futuro em Pauta.

O projeto vai reunir sugestões, ideias e possíveis soluções para alguns dos desafios mais urgentes da economia e da educação no Brasil, elaboradas por estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país. Um documento final com este material será entregue, em agosto de 2023, para os ministros da Fazenda e Educação (ou seus representantes).

Estudantes de todas as escolas públicas e privadas estão convidados a olhar para a economia e a educação do país, a partir de alguns desafios apresentados, e propor sugestões que possam ser aplicadas para a melhoria dessas áreas. A ideia é que esse exercício seja feito dentro das escolas, levando os jovens a refletir com o apoio de seus educadores.

A iniciativa Futuro em Pauta tem como objetivo levar informação a crianças e adolescentes sobre as defasagens e as necessidades existentes no Brasil nas áreas da economia e da educação, estimular o debate sobre dados atuais relativos a ambas as áreas, possibilitar que os estudantes reflitam sobre a situação do país e sugiram soluções.

“Dessa forma, as crianças e adolescentes têm a oportunidade de participar de maneira efetiva do desenvolvimento do Brasil, compartilhando suas ideias com os ministros das áreas e mostrando a perspectiva da juventude sobre assuntos que a afetam diretamente, assim como sua expectativa para o país nos próximos anos”, afirma Sthéphanie Habrich, diretora executiva dos jornais Joca e Tino Econômico.

Quem pode participar?

Qualquer escola das redes pública e privada que tenha estudantes do ensino fundamental e/ou ensino médio poderá participar. Tanto a inscrição como o envio de sugestões e propostas são gratuitos.

Para dar suporte às atividades e fomentar o debate entre os estudantes, a Editora Magia de Ler oferecerá às escolas insumos com dados e informações sobre educação e economia e planos de aula para estimular a reflexão e o debate, com ideias sobre organização de atividades relacionadas nas escolas.

No entanto, não há obrigatoriedade de usar o material oferecido pela editora. Cada escola terá total independência para promover o engajamento dos estudantes com a ação.

Data de inscrição

As escolas que quiserem participar precisam se inscrever até 13 de março no site da iniciativa.

O envio das sugestões discutidas com os estudantes sobre economia e educação acontecerá entre 14 de março e 14 de junho, no mesmo site.

"Temos em nossas mãos a chance de fazer com que o Brasil seja um lugar muito melhor para se viver, inclusive para os nossos jovens. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Fica o meu convite para que todas as escolas participem", diz Habrich.

