Granito anuncia abertura de 168 vagas na área comercial em todo o Brasil

Em dezembro de 2021, população desempregada chegou a 11,1%, segundo dados do IBGE, divulgados em fevereiro de 2022. Entretanto, setores como o de startups têm ganhado força e aberto vagas. Na Granito, empresa especializada em pagamentos por meio de transações eletrônicas, os últimos meses foram de contratação massiva e, na última Convenção de Vendas, houve anúncio de novas 168 vagas por todo Brasil.

O evento teve como objetivo reforçar o plano de expansão da empresa a nível nacional, além de apresentar o planejamento para 2022 com metas e o crescimento nas equipes de vendas. Entre as vagas, a de consultor comercial é a que conta com o maior número de oportunidades abertas e as pessoas interessadas precisam ter o ensino médio completo e experiência em vendas externas, podendo se candidatar através deste link e esse também.

Além disso, outros departamentos estão contratando, com opções nas áreas de Analista de Negócios, Gerente de Produtos e Web Designer Gráfico. Para acessar as vagas, basta acessar o link.

Para Rodrigo Teixeira, CEO da Granito, o avanço na área comercial ao redor do Brasil, com o aumento do número de consultores, é a aposta para que a estratégia da empresa alcance um crescimento em 2,5% maior que o ano passado.

A empresa atualmente conta com mil colaboradores em seu quadro e, para 2022, tem como expectativa um crescimento de 10% no número total de funcionários, majoritariamente distribuídos na região Sudeste.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Monitoramento de funcionários: aprenda a fazer de forma positiva

FDC vem impactando mais de 152 organizações e quase 3 mil pessoas

Conheça 11 mulheres que estão fazendo a diferença no mercado de inovação