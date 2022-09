Fusões e aquisições seguem ritmo de crescimento em 2022 na América Latina

Apesar de todos os desafios enfrentados pela economia e pela sociedade no ano passado, o setor de M&A (fusões e aquisições) registrou números significativos no primeiro semestre de 2022 na América Latina, tanto em relação ao número como ao tamanho das transações, com um de 1.621 fusões e aquisições, entre anunciadas e fechadas, por um valor agregado de US$ 50,094 milhões, de acordo com o último relatório da Transacional Track Record, estudo preparado em parceria com a Aon e Datasite.

O estudo mostrou que somente o segundo trimestre de 2022 apresentou um total de 385 fusões e aquisições, entre anunciadas e fechadas, por um valor agregado de mais de 14 milhões de dólares na América Latina. Em comparação com o mesmo período de 2020, no auge da recessão por conta da pandemia de covid-19, houve um crescimento de 55,5% no número de transações de M&A na América Latina.

Também segundo o levantamento, o Brasil liderou o ranking dos países mais ativos da região desde o início de 2022, com 1.130 transações no primeiro semestre de 2022, representando um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 31,294 milhões em capital mobilizado. Em seguida, aparece o México, com 191 transações e US$ 7,438 milhões em capital movimentado.

Sobre as indústrias que mais cresceram no mercado latino-americano de M&A, os setores de tecnologia e o financeiro mostraram um aumento muito importante no ritmo das transações. Apesar de promissoras, elas têm um componente de risco de responsabilidade, bem como riscos cibernéticos, extremamente críticos que precisam ser bem avaliados no momento da aquisição de um negócio.

