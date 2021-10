Evento do Inteli debate o desafio de criar lideranças em tecnologia

No próximo dia 25, Roberto Sallouti, um dos fundadores do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), primeira faculdade orientada por projetos do Brasil, realizará uma live ao lado de Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos, sobre o processo de idealização do projeto e seus objetivos.

“A missão do Inteli é oferecer ferramentas e ambiente ideais para a formação de uma nova geração de líderes, com sede de conhecimento e espírito empreendedor, além de forte capacidade de adaptação totalmente orientada para a solução de problemas reais”, declara o executivo.

Sem fins lucrativos e idealizado com a desafiadora missão de formar as futuras lideranças em tecnologia que irão ajudar a transformar o Brasil, o Inteli é resultado da união de André Esteves, Roberto Sallouti e sócios do BTG Pactual com a proposta de oferecer ensino de ponta. O projeto foi criado a partir da doação de 200 milhões de reais pela família Esteves, e com apoio institucional do BTG Pactual.

A proposta é trabalhar três conjuntos de competências junto com os estudantes: computação, aprofundando em inteligência artificial, ciência de dados, segurança cibernética; negócios, abordando áreas como finanças corporativas, inteligência de mercado, marketing digital, people analytics e sustentabilidade; e em aspectos comportamentais como comunicação, ética e resiliência.

O objetivo é que os alunos aprendam, desde a primeira semana de aula, a causar impacto real na sociedade, orientados todo o tempo para buscar soluções para as ineficiências do mundo de forma prática.

Processo seletivo

Com início das atividades letivas previsto para fevereiro de 2022, o Inteli vai oferecer, inicialmente, quatro cursos de graduação presenciais: engenharia da computação, engenharia de software, ciências da computação e sistemas de informação. Divididos em 16 módulos, os cursos terão duração de quatro anos.

Para quem ficou interessado em participar do ambiente criativo, inovador, a boa notícia é que as inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site até o dia 2 de novembro. Estudantes de todo o país que estejam ou tenham concluído recentemente o terceiro ano do ensino médio podem garantir acesso à jornada de conhecimento exclusiva e aos conteúdos inéditos da instituição.

Baseado em uma combinação de três eixos — perfil, prova e projeto —, o processo seletivo requer uma avaliação holística, que busca conhecer o aluno além das notas. Na etapa perfil, o candidato conta um pouco da sua história, desafios, como chegou até aqui e planos para o futuro.

A prova de matemática e lógica é exigente, objetiva e visa medir a agilidade mental e conhecimentos importantes de matemática. Na etapa de projeto, o candidato desenvolve em grupo uma solução tecnológica dentro de um tema à sua escolha, completando assim a trajetória para o ingresso no Inteli. Vencido o processo seletivo, o estudante será desafiado constantemente a causar um impacto real na sociedade.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também