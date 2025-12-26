Especialista contábil dá dicas para empreendedores evitarem as ‘contas no vermelho’ 

Às vésperas do Ano Novo, o setor de comércios e serviços brasileiro se prepara para o último balanço de contas de 2025. E para não fechar no vermelho, e evitar problemas com o fisco, os empreendedores passaram à adotar estratégias no planejamento tributário, à fim de encerrar o ano fiscal com folga.

A tática, no entanto, não é sem precedentes. Um alerta emitido pela Allianz revelou que a onda de falências continua pelo biênio atual (2025/26), crescendo em média 3% na escalada mundial.

Embora os percentuais indiquem uma desaceleração nas falências, passando de 10% em 2024 para 6% em 2025, o cenário ainda preocupa, tendo em vista que esse é o quinto ano consecutivo de portas fechadas.

Segundo a diretora da Brasís Contabilidade e especialista em assessoria de pequenas empresas, Cristiane Almeida, um planejamento tributário e estratégico auxilia empreendedores a manterem os negócios em um mercado competitivo.

Com a tática correta, a expert explica que é possível reverter o quadro de falência, já que a recuperação de uma firma em risco de fechar as portas pode ser assessorada por um planejamento tributário bem estruturado

Como criar um planejamento tributário para não fechar no vermelho?

A profissional explica que é preciso integrar o planejamento à gestão financeira, operacional, contábil e estratégica.

Isso possibilita uma melhor margem de lucro; crescimento projetado com a incorporação da alíquota ao valor final do produto; economia nos impostos; utilização de créditos e classificação correta; além de evitar pagamentos indevidos ou à maior.

“Para iniciar 2026 com maior segurança tributária, é necessário ter a escrituração contábil e fiscal atualizada, ou seja, manter os registros dos fatos de forma detalhada e cronológica; que demonstre as operações da empresa e que sirva de base para o cálculo dos impostos”, explica.

Como fechar dezembro da forma correta

Cristiane aconselha verificar a situação fiscal na Receita Federal, e em caso de pendências, regularizar os débitos ou enviar as declarações em exigência.

Para os serviços tomados que foram pagos sem nota, característica de sonegação fiscal, pois não há documento válido, é necessário solicitar aos fornecedores que envie o documento fiscal neste mês de dezembro para regularizar e evitar penalidades fiscais.

A especialista ainda explica que a adoção das orientações do profissional contábil é fundamental para garantir a conformidade fiscal, saúde financeira e sustentabilidade à longo prazo dos negócios, reduzindo riscos e fortalecendo a gestão.

“Para não ter dores de cabeça neste final do ano, nenhum nó pode estar solto”

Cristiane explica que é preciso revisar o envio das declarações, atualizar cadastros e endereço, códigos das atividades, atualizar os Alvarás e autorização de funcionamento dos Conselhos de Classe,

Ela também ressalta que, se for o caso, é preciso colocar em boa ordem e armazenar os documentos fiscais, trabalhistas e financeiros.

Também é necessário realizar comparações entre os regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real; considerando a folha de pagamento, alíquotas tributárias, precificação, crescimento idealizado e margem de lucro.

“Essa etapa é essencial para otimizar a gestão, adotar práticas e processos que regularizam e dirigem desde uma microempresa a uma empresa de grande porte, gerando valor na sociedade e para abrir mais portas no mercado, em vez de fechá-las”, conclui.