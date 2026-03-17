Empreendedorismo médico: 5 formas de fazer networking em congressos

Networking é um dos principais aspectos dos congressos médicos (Kyonntra/Getty Images)
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Publicado em 17 de março de 2026 às 10h00.
Por Rafael Duarte*
Participar de congressos médicos é, para muitos profissionais, um investimento relevante de tempo, energia e, em vários casos, dinheiro.
No entanto, é comum observar médicos que retornam desses encontros exatamente da mesma forma que entraram, ou seja, com poucas conexões, nenhum novo contato realmente útil e sem avanços concretos para a carreira médica.
Isso não ocorre por falta de interesse, mas pela ausência de estratégia. Congressos médicos vão além da atualização científica e reúnem profissionais, pesquisadores e lideranças em um mesmo ambiente.
Esses eventos ampliam possibilidades de colaboração, pesquisa e até atuação internacional. O networking não depende de improviso, mas de preparo e intenção clara ao longo do evento.
Para quem deseja transformar congressos médicos em momentos de aceleração profissional, algumas práticas simples mudam completamente o impacto desses eventos. Conheça as tendências para o setor da medicina em 2025.
Ir a um congresso sem clareza do que se busca equivale a navegar sem mapa. Antes do evento, vale revisar a programação e identificar temas, palestras e especialistas mais alinhados aos seus interesses.
Objetivos bem definidos evitam que você se perca entre sessões e atividades que não agregam ao seu momento de carreira médica. Saiba como fazer networking e construir uma rede de contatos eficiente.
Os corredores, áreas de convivência, cafés e workshops paralelos geralmente concentram trocas mais espontâneas e sinceras.
São nesses espaços que conversas se iniciam naturalmente e viram porta de entrada para futuras colaborações. Participar apenas das sessões formais significa perder oportunidades preciosas que estão fora do palco.
Após uma apresentação, muitos hesitam em se aproximar dos palestrantes. No entanto, esse é um dos momentos mais ricos de conexão.
A abordagem não precisa ser longa ou elaborada. Um cumprimento e uma observação genuína sobre o conteúdo já bastam para abrir espaço para o seu networking.
Entenda a importância de criar conexões significativas para abrir portas antes inacessíveis.
A memória falha, especialmente em eventos intensos. Anotar quem você conheceu, o que faz e algum ponto da conversa facilita o pós-evento e evita confusões.
Esse registro simples ajuda a manter continuidade nas interações, algo essencial para transformar um primeiro encontro em relação profissional na carreira médica. Veja dicas de como fazer networking após os 40 anos.
A verdadeira força do networking está na manutenção. Na semana seguinte ao congresso, enviar uma mensagem curta agradecendo a conversa fortalece o vínculo.
Esse gesto diferencia quem apenas troca cartões de quem constrói relações. Descubra como mudar o modelo de crescimento pode elevar o teto da sua jornada profissional.
Congressos médicos oferecem um ambiente concentrado de atualização e interação profissional. O resultado depende da postura adotada durante e após o evento.
Planejamento e acompanhamento costumam determinar se a participação ficará restrita ao conteúdo assistido ou se trará efeitos práticos para a carreira médica.
*Rafael Duarte é fundador e CEO do Grupo RD Medicine, referência global na preparação de médicos para as provas americanas de validação profissional (USMLE), oferecendo formação bilíngue completa, mentoria individualizada, estágios clínicos nos Estados Unidos e escola de inglês médico.