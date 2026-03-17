Empreendedorismo médico: 5 formas de fazer networking em congressos

Por Rafael Duarte*

Participar de congressos médicos é, para muitos profissionais, um investimento relevante de tempo, energia e, em vários casos, dinheiro.

No entanto, é comum observar médicos que retornam desses encontros exatamente da mesma forma que entraram, ou seja, com poucas conexões, nenhum novo contato realmente útil e sem avanços concretos para a carreira médica.

Isso não ocorre por falta de interesse, mas pela ausência de estratégia. Congressos médicos vão além da atualização científica e reúnem profissionais, pesquisadores e lideranças em um mesmo ambiente.

Esses eventos ampliam possibilidades de colaboração, pesquisa e até atuação internacional. O networking não depende de improviso, mas de preparo e intenção clara ao longo do evento.

Para quem deseja transformar congressos médicos em momentos de aceleração profissional, algumas práticas simples mudam completamente o impacto desses eventos. Conheça as tendências para o setor da medicina em 2025.

1. Defina objetivos claros antes de participar

Ir a um congresso sem clareza do que se busca equivale a navegar sem mapa. Antes do evento, vale revisar a programação e identificar temas, palestras e especialistas mais alinhados aos seus interesses.

Objetivos bem definidos evitam que você se perca entre sessões e atividades que não agregam ao seu momento de carreira médica. Saiba como fazer networking e construir uma rede de contatos eficiente.

2. Explore o congresso além das salas de palestra

Os corredores, áreas de convivência, cafés e workshops paralelos geralmente concentram trocas mais espontâneas e sinceras.

São nesses espaços que conversas se iniciam naturalmente e viram porta de entrada para futuras colaborações. Participar apenas das sessões formais significa perder oportunidades preciosas que estão fora do palco.

3. Aborde palestrantes e especialistas com autenticidade

Após uma apresentação, muitos hesitam em se aproximar dos palestrantes. No entanto, esse é um dos momentos mais ricos de conexão.

A abordagem não precisa ser longa ou elaborada. Um cumprimento e uma observação genuína sobre o conteúdo já bastam para abrir espaço para o seu networking.

Entenda a importância de criar conexões significativas para abrir portas antes inacessíveis.

4. Registre os contatos feitos

A memória falha, especialmente em eventos intensos. Anotar quem você conheceu, o que faz e algum ponto da conversa facilita o pós-evento e evita confusões.

Esse registro simples ajuda a manter continuidade nas interações, algo essencial para transformar um primeiro encontro em relação profissional na carreira médica. Veja dicas de como fazer networking após os 40 anos.

5. Faça o pós-evento que quase ninguém faz

A verdadeira força do networking está na manutenção. Na semana seguinte ao congresso, enviar uma mensagem curta agradecendo a conversa fortalece o vínculo.

Esse gesto diferencia quem apenas troca cartões de quem constrói relações. Descubra como mudar o modelo de crescimento pode elevar o teto da sua jornada profissional.

Congressos médicos oferecem um ambiente concentrado de atualização e interação profissional. O resultado depende da postura adotada durante e após o evento.

Planejamento e acompanhamento costumam determinar se a participação ficará restrita ao conteúdo assistido ou se trará efeitos práticos para a carreira médica.

*Rafael Duarte é fundador e CEO do Grupo RD Medicine, referência global na preparação de médicos para as provas americanas de validação profissional (USMLE), oferecendo formação bilíngue completa, mentoria individualizada, estágios clínicos nos Estados Unidos e escola de inglês médico.