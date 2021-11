Curta se lança no mercado editorial e expande com novos influenciadores

A Curta, startup de influenciadores, está se lançando em uma nova empreitada: a criação da Curta Editora. A empresa planeja, ainda para este ano, lançar seu primeiro livro, inspirado nas aventuras de um de seus influenciadores, o youtuber Lipão Gamer.

“É a realização de um sonho. Vai ser uma surpresa para a gangue do Lipão, que vai me aproximar ainda mais deles”, diz Felipe Viktor, o Lipão, que tem mais de 11 milhões de seguidores. Ele posta em média dois vídeos diários em seu canal sobre desafios de corrida e Minecraft, onde joga ao lado de seu amigo Mutano.

A Curta nasceu para reunir e apoiar com estratégia influenciadores, de acordo com seus propósitos e segmentos na internet. Hoje, a empresa tem em seu portfólio 17 influenciadores, engajados principalmente no universo gamer. Juntos somam 105 milhões de inscritos no Youtube e mais de 750 milhões de views por mês na plataforma, com projeção de um milhão de novos inscritos ao mês.

Fundada em janeiro deste ano pelo empreendedor e influenciador digital, Pedro Gelli, de 25 anos, a Curta oferece consultoria, insights, curadoria de conteúdo, licenciamento e importação de produtos, planejamento e comunicação para youtubers se posicionarem de maneira assertiva em rede.

“Nosso foco é fazer um giro 360 com o influenciador para que ele não fique apenas com os ganhos do canal do Youtube e possa monetizar sua imagem de outras formas que o público também vai gostar de ver. Além de maior estabilidade financeira, também queremos proporcionar satisfação pessoal”, afirma Gelli, conhecido no Youtube como Gelli Clash.

Em menos de um ano, a startup reuniu grandes nomes do Youtube como Robin Hood, Lipão Gamer, Jazzghost, Área Secreta, Skorpion e Cherryrar. “A relação que construímos é de confiança. Traçamos um plano entendendo onde o influenciador que chegar”, diz Gelli.

Os planos para a editora incluem novos lançamentos já a partir de janeiro de 2022.

