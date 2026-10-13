Startup capta US$ 10 milhões para monitorar agentes de IA e criar seguro contra falhas

RESUMO ＋ A Harbor captou US$ 10 milhões para desenvolver uma plataforma que mede os riscos de agentes de IA, bloqueia ações incompatíveis com as regras das empresas e oferece seguro para perdas cobertas. Em entrevista à EXAME, o cofundador Jesús Santos explica como a startup calcula o risco sem depender de um longo histórico de sinistros. A companhia afirma estar em conversas com três dos cinco maiores bancos da América Latina, mas não divulga seus nomes.

Um agente de inteligência artificial (IA) pode aprovar um crédito, devolver dinheiro ou executar uma cobrança. Se a decisão estiver errada, porém, o prejuízo pode continuar com a empresa que colocou o sistema para trabalhar. É nessa distância entre delegar uma tarefa e transferir seu risco financeiro que a Harbor pretende construir seu negócio.

“Quando um agente causa uma perda, a empresa paga com recursos do próprio balanço”, afirma Jesús Santos, cofundador da startup, em entrevista à EXAME. Para ele, a expansão de exclusões relacionadas à IA em apólices tradicionais deixa empresas expostas a erros que antes associavam à atuação de funcionários ou de softwares convencionais.

A Harbor informa ter captado US$ 10 milhões em uma rodada inicial com Base10 Partners, Abstract e 8VC. Sediada em São Francisco, a companhia combina uma plataforma de avaliação e controle com seguro para os riscos que permanecem depois das medidas de prevenção.

“Medimos o risco de cada agente, interrompemos as decisões que não obedecem às regras da empresa e seguramos o risco que resta”, diz Santos.

O foco são sistemas capazes de executar ações de forma autônoma, sobretudo em bancos, seguradoras e outras empresas de setores regulados. O negócio acompanha a discussão sobre seguros para IA, que envolve perdas financeiras, decisões discriminatórias e falhas operacionais.

A responsabilidade depende também do contrato

Santos divide a cadeia em três participantes: o fornecedor do modelo, quem desenvolve o agente e a empresa que o utiliza. Na avaliação dele, a organização que coloca o sistema em operação tende a assumir a parcela do risco que não foi transferida contratualmente.

Quando um fornecedor externo desenvolve o agente, o executivo afirma que é comum haver uma limitação de responsabilidade equivalente a 12 meses do contrato. Ele ressalva, porém, que essa condição depende do acordo firmado.

“A empresa que usa o agente fica com toda a responsabilidade restante”, diz. Nos casos em que o desenvolvimento é interno, não há um fornecedor externo do agente com quem dividir essa exposição.

A distribuição concreta da responsabilidade depende dos contratos e das regras aplicáveis a cada situação. Santos reconhece que não conhece as condições negociadas entre fornecedores de modelos e seus grandes clientes.

Para a Harbor, o ponto comercial está em identificar quais perdas ficam com o contratante e quais podem ser cobertas por uma apólice específica.

Como calcular um risco sem décadas de histórico

O preço de um seguro costuma depender de estimativas sobre a frequência e o tamanho dos prejuízos. Agentes de IA, entretanto, ainda não têm um histórico de sinistros comparável ao de atividades mais antigas.

A Harbor afirma enfrentar essa limitação examinando diretamente o sistema. “Não esperamos pelo histórico de sinistros. Medimos o agente diretamente. Você não consegue fazer isso com um funcionário humano, mas consegue com um agente”, diz Santos.

O cliente fornece acesso a dois conjuntos de informações. O primeiro descreve a arquitetura: modelo, ferramentas, dados e permissões. O segundo reúne os registros de decisões anteriores e das ações que o agente toma durante a operação.

Segundo o cofundador, a startup trabalha com uma estrutura de 45 riscos, desenvolvida com parceiros de pesquisa, entre eles o Stanford AI Safety Lab. Para cada aplicação, seleciona os riscos pertinentes e os divide em possíveis formas de falha.

A análise considera a frequência dos erros, nos testes e na operação, e quanto cada um pode custar. Permissões, limites de transação, setor e finalidade do agente entram nessa avaliação.

Os resultados são comparados com uma base de testes de parceiros e dados públicos. Segundo Santos, essa comparação orienta o preço do seguro.

“Quando o modelo, as ferramentas ou os dados mudam, o risco também muda. Por isso, medimos o agente novamente depois de cada alteração, e o preço acompanha a nova avaliação”, afirma. “Um teste em junho não mostra como o agente opera em setembro.”

Entre decidir devolver dinheiro e executar o pagamento

A plataforma também pode atuar entre a decisão do agente e sua execução. Nesse intervalo, compara a ação pretendida com as regras da empresa e permite, bloqueia ou encaminha o caso a uma pessoa.

Santos afirma que os modelos da Harbor fazem essa avaliação em menos de 100 milissegundos. O prazo é uma medida informada pela companhia.

Para ilustrar o funcionamento, ele descreve um exemplo hipotético: um banco permite reembolsos automáticos, mas exige aprovação humana para valores acima de US$ 5.000. O cliente também precisa confirmar sua identidade na mesma sessão, e uma conta não pode receber mais de dois reembolsos em 30 dias.

Se o agente decidir devolver US$ 7.200, a plataforma identifica a violação da primeira regra antes do pagamento. A ação é bloqueada e o caso segue para uma pessoa, acompanhado da justificativa.

“No Brasil, o Pix conclui uma transferência em segundos. Portanto, o intervalo entre a decisão e a ação é o momento para interromper o erro”, diz Santos.

Quando nenhuma regra contempla a situação, a Harbor afirma comparar a decisão com o comportamento habitual daquele agente e de sistemas semelhantes. Valores muito acima do padrão, ações inéditas ou sinais de manipulação podem levar o caso à revisão humana.

“A pessoa decide e escreve uma nova regra. Assim, as regras da empresa vêm de decisões reais”, afirma.

O que o seguro pretende cobrir

Segundo Santos, a apólice desenvolvida pela Harbor contempla seis categorias de falha: alucinações e erros nas respostas; ações incorretas ou não autorizadas; viés e discriminação; descumprimento de contratos e níveis de serviço; vazamento de dados; e violações de propriedade intelectual e difamação.

A proposta inclui perdas diretas da empresa, responsabilidade perante terceiros, custos de defesa em processos regulatórios e resposta ao incidente, conforme a cobertura contratada.

“A Harbor faz a precificação e a subscrição. As seguradoras fornecem a capacidade e assumem o risco financeiro”, diz. A subscrição é a avaliação que determina a aceitação do risco e as condições do seguro.

Questionado sobre o que acontece se os controles da própria startup falharem, Santos afirma que a proteção continua válida. “Esse é o propósito do seguro: ele precisa pagar quando a prevenção falha.”

A entrevista não identifica as seguradoras parceiras nem detalha franquias, limites de indenização ou exclusões. Também não informa o preço das apólices.

Conversas com bancos da América Latina

A América Latina é uma das três regiões de atuação da Harbor, ao lado dos Estados Unidos e da Europa. Segundo Santos, a companhia está em conversas com três dos cinco maiores bancos latino-americanos. Os nomes permanecem confidenciais.

O executivo não confirma, nas respostas, quantos clientes pagantes ou agentes em produção a empresa já possui na região. Ele afirma que o maior interesse nas negociações está no controle em tempo real, antes de uma ação ser executada.

Entre as atividades que as instituições querem delegar estão aprovação de crédito, aumento de limites, cobrança de dívidas, pagamentos, transferências e decisões sobre indenizações de seguros.

Na avaliação do fundador, sistemas que funcionam nos testes podem encontrar dificuldades para receber autorização e entrar na operação real. A dúvida é como explicar ao conselho, ao regulador e à seguradora o que acontece quando o agente erra.

“Em cada caso, a decisão tem um resultado financeiro direto, e o agente a toma milhares de vezes por dia”, afirma Santos. “Um erro pode se repetir milhares de vezes antes que uma pessoa perceba.”