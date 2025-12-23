Bússola & Cia: no Natal, varejo aposta em experiências no lugar de produtos

O Grupo Ri Happy lança suas campanhas de Natal 2025 com os conceitos “Embalado por Diversão”, da Ri Happy, e “Natal Mágico”, da PBKIDS. As ações reforçam o propósito de criar memórias afetivas em família e contam com parceria da Disney.

A iniciativa traz um brinde colecionável exclusivo de Mickey & Amigos, além de vitrines temáticas, experiências nas lojas e conteúdos com influenciadores.

Comemoração com dose grande de impacto social

A Aon provou que uma festa de fim de ano pode gerar mais do que conexão entre colaboradores. A celebração reuniu mais de 1,2 mil participantes, homenageando a diversidade cultural do país.

Além disso, a empresa promoveu uma ação especial por meio do Instituto Aon, que resultou na arrecadação de 2,5 toneladas de alimentos. Os itens foram encaminhados para as instituições Goti, Casa Neon e Fundação Julita.

A Renner apresenta o Fim de Ano .BR

A campanha homenageia o jeito brasileiro de celebrar e reforça a marca como referência para compor looks inesquecíveis e como destino ideal para escolher os presentes de quem se ama.

A campanha traduz a energia do brasileiro no fim de ano: o verão, a família reunida, a mesa cheia, os reencontros, os abraços e os desejos de um 2026 repleto de coisas boas.

As peças são protagonizadas por Taís Araujo e o seu tio Silvinho, Mateus Verdelho, Maju de Araújo, Maria Eleonora, Robertita e Nath Medeiros. Como trilha sonora, a canção é “Água de Chuva no Mar”, na voz de Mart’nália.

A Youcom deu início à campanha de fim de ano com a Casa de Verão Youcom

A marca de moda jovem e lifestyle urbano reuniu um squad de oito creators da geração Z em uma mansão para um rolê de galera e uma sessão de fotos.

O espaço, com piscina e gramado para brincadeiras, deu um toque especial à coleção de festas e verão da marca, servindo também como set para o shooting da campanha.

Ashua lança “Livre para me celebrar”

A Ashua, marca de moda curve e plus size da Lojas Renner S.A., lança sua campanha de Natal 2025 com o tema “Livre para me celebrar”.

A iniciativa reforça o compromisso da marca em promover autoestima e liberdade de expressão, convidando cada mulher a reconhecer e valorizar todas as versões de si mesma com orgulho e autenticidade.

Campanha ensina consumidor a descartar embalagens corretamente

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a ABIR (indústria de bebidas não alcoólicas) e a ANCAT (catadores), lançou a terceira fase da campanha “Crie Esse Hábito” durante a Expocatadores, em São Paulo.

O foco da nova etapa é a educação para o descarte correto de embalagens de vidro, alumínio e PET consumidas dentro e fora de casa, reforçando o conceito de economia circular. Além do viés educativo, a iniciativa destaca a valorização dos catadores de materiais recicláveis, que hoje são responsáveis por cerca de 90% de tudo o que é coletado no Brasil.

Segundo Alexandre Horta, presidente da ABIR, a ação materializa o compromisso do setor com a responsabilidade compartilhada entre indústria, governo e sociedade. A campanha, fruto de um Acordo de Cooperação Técnica, terá veiculação focada em canais digitais e no hub oficial da iniciativa, disponível no site http://www.crieessehábito.com.br

Danielle Nassif é a nova Diretora Comercial B2B da Petlove

A Petlove anuncia Danielle Nassif como nova Diretora Comercial B2B. Com sólida experiência em vendas corporativas, gestão estratégica e desenvolvimento de negócios, a executiva chega com a missão de ampliar a atuação da companhia no segmento empresarial.

Entre as prioridades estão parcerias com empresas interessadas em oferecer soluções Petlove como benefício aos colaboradores, incluindo plano de saúde pet, clube de descontos, assinaturas de serviços e outros produtos. A chegada de Danielle reforça o compromisso da Petlove com inovação, escala e impacto positivo no mercado pet.

Grupo Carrefour Brasil incentiva pagamentos via Pix e cartões próprios em nova campanha

O Grupo Carrefour Brasil lançou a promoção nacional “Pagamento Premiado”, que incentiva a realização de pagamentos via PIX e cartões próprios da companhia, administrados pelo Banco Carrefour, com sorteios mensais de R$ 5 mil.

A ação destaca a força do ecossistema da empresa ao abranger todas as suas bandeiras e canais — Carrefour, Atacadão, Sam’s Club, e-commerce, postos de combustíveis e drogarias. O objetivo é proporcionar uma experiência completa, integrada e repleta de vantagens aos consumidores.

Lojas Renner S.A. conquista pontuação duplo “A” do CDP por liderança em clima e gestão de recursos hídricos

A Lojas Renner S.A. foi reconhecida pelo CDP por sua liderança em transparência corporativa e desempenho em mudança climática e segurança hídrica, garantindo um lugar na respeitada lista anual “A” do CDP, organização ambiental global sem fins lucrativos.

A pontuação baseia-se em uma metodologia rigorosa e independente, alinhada aos parâmetros do TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

O processo avalia a profundidade dos relatórios das empresas, a compreensão dos riscos ambientais e as evidências de melhores práticas, incluindo a definição de metas ambiciosas e ações verificadas.

Novo hospital da Unimed Nova Iguaçu

A Unimed Nova Iguaçu inaugurou nesta segunda-feira, dia 15, a primeira etapa de seu novo hospital, com investimento de R$ 200 milhões. Entraram em funcionamento os serviços de diagnóstico por imagem, com destaque para a ressonância magnética pioneira na Baixada Fluminense.

A fase inicial opera com agenda regulada e integração entre equipes, preparando a estrutura para a segunda etapa, prevista para o primeiro semestre de 2026. “Este investimento é para os nossos pacientes e para o desenvolvimento da região”, afirma Joé Sestello, diretor-presidente.

Avell aposta em hiperpersonalização e projeta crescer 25% em 2025

Na contramão da padronização das big techs, a catarinense Avell aposta na hiperpersonalização para sustentar seu crescimento e ampliar presença no mercado de notebooks de alta performance.

Mesmo com aumento anual de até 300% no custo de componentes e forte pressão competitiva, a fabricante cresceu seus volumes em 80% em 2024. A empresa projeta fechar 2025 com faturamento de R$ 260 milhões e com melhoria das margens em relação ao ano anterior.

Com foco em nichos ligados à inteligência artificial, atendimento humanizado e resposta rápida às tendências da indústria, a empresa mira R$ 500 milhões em receita até 2029.

Unig abre seleção 100% digital para 80 vagas de Medicina no RJ

A Universidade Iguaçu (Unig) iniciou o processo seletivo para preencher 80 vagas remanescentes do curso de Medicina para o primeiro semestre de 2026.

A instituição aposta no modelo de vestibular totalmente online — com monitoramento por reconhecimento facial — para atrair estudantes de outras regiões do país para seus campi no Rio de Janeiro. As oportunidades são divididas igualmente entre as unidades de Nova Iguaçu (40 vagas) e Itaperuna (40 vagas).

Com semestralidade avaliada em cerca de R$ 70 mil, o processo ocorre em datas estratégicas e distintas para permitir a dupla concorrência: dia 24 de janeiro para o campus de Itaperuna e dia 25 para Nova Iguaçu. As inscrições vão até 22 de janeiro.

Empresas investem R$ 336 mil em voluntariado

O voluntariado empresarial vive um momento de expansão no Brasil. É o que indica o Censo Brasileiro de Voluntariado Empresarial 2025, realizado pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE).

De acordo com dados recém-divulgados do levantamento, o investimento médio anual em ações de voluntariado cresceu 22%, passando de R$ 275 mil para R$ 336 mil por empresa.

Há também um crescimento inédito na atuação social das empresas no país: o número de ações de voluntariado chegou a 32.700 em 2024. A média de pessoas impactadas saltou para 45.660 pessoas no último ano, número 13 vezes maior do que a média registrada em 2022.

Naquela época, o Censo ainda era fechado para associados do CBVE — associação que conta com empresas como Bradesco, Braskem, Claro, Telefônica Vivo, Gerdau, Itaú, Santander, Vale e Petrobrás. Essas companhias investem R$ 13,9 milhões por ano em programas de voluntariado.