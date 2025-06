Bússola & Cia: apenas 13,2% dos brasileiros priorizam marcas sustentáveis, aponta pesquisa

Um levantamento realizado pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais, revela que o brasileiro quer consumir de forma mais consciente – mas ainda encontra barreiras.

Apenas 13,2% dos entrevistados afirmam priorizar marcas sustentáveis na hora da compra. Em comparação, preço (40,9%) e qualidade (35,9%) são os principais critérios.

“Os dados reforçam que, embora a sustentabilidade já esteja presente no vocabulário do consumidor, ainda existe um longo caminho até que ela se torne uma ação prática no momento da compra”, diz Talita Castro, CEO do PiniOn.

R$ 1 bilhão em carteira ativa de crédito para restaurantes

O iFood Pago, o banco dos restaurantes, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em carteira ativa de crédito. Desde o início das operações de crédito, o iFood Pago tem se destacado como parceiro estratégico no apoio ao crescimento e à sustentabilidade financeira dos restaurantes. Em 2024, a concessão de crédito registrou um crescimento expressivo, com destaque para os meses de junho e dezembro, quando os valores concedidos saltaram de R$ 48 milhões para R$ 89 milhões, um aumento de 83% em entregas mensais.

Promovendo executivos na Área Digital

O Grupo Carrefour Brasil anuncia mudanças em sua liderança na área digital. Aydes Marques, até então CIO e COO do Banco Carrefour, assume a posição de Chief Digital Officer (Diretor Executivo de Transformação Digital) do Grupo. O executivo ficará responsável por liderar a agenda de transformação digital e inovação de todas as bandeiras.

Com a movimentação, Vanessa Paulino de Souza, anteriormente Diretora de Planejamento Estratégico, Clientes e Dados do Banco Carrefour, foi promovida a CIO e COO da fintail. Ela comandará as áreas de tecnologia e inovação do banco, mas também permanece responsável pela frente de dados.

Para a posição de Vanessa, assume Talita Franco Feliciano, que até então atuava como Superintendente de Parcerias On e Off no Banco Carrefour. Talita atuará como Diretora de Planejamento Estratégico, Analytics, Parcerias e Clientes, potencializando a gestão de alianças estratégicas para o crescimento da empresa, e garantindo uma experiência centrada no cliente.

Novo diretor comercial

Baseada na estratégia de foco e competitividade e crescimento sustentável, a Alpargatas anuncia a chegada de André Plana como novo diretor comercial para o Canal Auto Serviço Alimentar da marca Havaianas no Brasil.

Reconhecido pelo trabalho no canal e pelas habilidades na gestão de times de alta performance, ele inicia o trabalho em maio. André chega com foco em impulsionar os negócios e o relacionamento com grandes clientes do varejo alimentar.

Engenheiro civil de formação e com MBA em marketing, finanças e estratégias pela Faculdade Getúlio Vargas, o novo diretor tem passagens pela Mondelez, Microsoft, PepsiCo e Colgate-Palmolive, liderando projetos de vendas e gestão de receita nos Estados Unidos e América do Sul.

Evento apresenta Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro

No dia 09 de junho, a OAB e a Black Sisters in Law realizaram uma live para apresentar o Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, lançado pela L’Oréal Luxo em parceria com o MOVER. Com contribuição essencial da Black Sisters in Law, a obra reúne dez propostas de normas para combater o racismo nas relações de consumo. Dione Assis, fundadora da iniciativa, destacou a importância de unir sua experiência como jurista à vivência como mulher negra. A live foi transmitida no Instagram da OAB Duque de Caxias: @oabdc_oficial.

Gestora de recursos capta R$141,8 milhões A InvestCoop Asset captou R$ 141,8 milhões com a 1ª emissão de cotas do FII Unimed InvestCoop Nacional II. O fundo estreia com a compra do hospital Metropolitano da Unimed Vale do Aço (MG), em operação de "sale and lease back", reforçando a desimobilização e verticalização do Sistema Unimed. A estratégia visa otimizar a estrutura de capital das cooperativas, liberando recursos para saúde e gestão. A InvestCoop agora administra 100% dos FIIs do sistema, totalizando mais de R$ 500 milhões em ativos imobiliários.

Parceria vai aprimorar 167 hospitais

A Unimed Participações anuncia parceria entre a Unimed Axis e o Hcor Consultoria e Gestão. A colaboração visa aprimorar a gestão dos 167 hospitais próprios do Sistema Unimed, com foco em eficiência, sustentabilidade e qualidade assistencial. O Hcor atuará na padronização de processos e apoio técnico, em parceria com a Falconi. A iniciativa deve gerar ganhos operacionais de até 20% no primeiro ano.

Calculando o impacto da beleza

O Grupo L’Oréal no Brasil acaba de divulgar um estudo inédito que mostra o impacto de suas operações no Brasil. Em 2023, a empresa movimentou R$ 19,5 bilhões na economia e gerou mais de 43 mil empregos diretos e indiretos no país. Com produção anual de 400 milhões de itens, a L’Oréal visa reforçar o papel essencial da beleza como vetor de desenvolvimento econômico e social, especialmente em um cenário de desemprego em alta.

Escritório recebe nova sócia da área de energia

O BMA Advogados anuncia a promoção de Bruna de Barros Correia a nova sócia da área de energia do escritório. A movimentação faz parte da estratégia da firma para fortalecer sua presença no mercado de energia e consolidar o desenvolvimento de uma profissional já reconhecida na indústria.

Bruna foca em temas regulatórios do setor elétrico, atuando na consultoria jurídica em diversas questões do mercado e representando clientes em processos administrativos junto à ANEEL. Além disso, ela trabalha em conjunto com as demais áreas de prática em operações de fusões e aquisições, processos judiciais ou arbitragens relacionadas ao setor.

Compondo o time do BMA desde fevereiro de 2022, Bruna é Doutora e Mestre em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Unicamp e graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-Campinas.

Acesso a mais de 130 mil brasileiros

A união entre a PayJoy, fintech líder em crédito para pessoas de baixa renda em mercados emergentes, e o grupo CVLB, responsável pelas redes Casa&Vídeo e Le Biscuit, vem redefinindo o acesso ao crédito para a compra de celulares no Brasil. A parceria já beneficiou mais de 130 mil consumidores brasileiros, oferecendo uma alternativa de financiamento prática, imediata e acessível, mesmo para quem enfrenta restrições no nome, não possui conta em banco tradicional ou cartão de crédito. Com 90% de aprovação, a parceria visa transformar o varejo físico em porta de entrada para acesso a smartphones e oportunidades econômicas

Parceria na logística

A Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina, anuncia a integração com a Loggi, empresa brasileira referência em entregas no país, ao portfólio do Nuvem Envio — unidade de negócios especializada em soluções de logística da plataforma de e-commerce.

A partir de agora, todos os lojistas Nuvemshop podem usar os LoggiPonto, locais para recebimento de pacotes — do conceito de Pick up and Drop off points (PUDOs), no Brasil para enviar encomendas para endereços em todo o território nacional. A iniciativa visa ampliar as opções e facilitar a logística disponível para lojistas da plataforma.

Aporte de R$ 5 milhões com foco em IA e dados

A Nekt, plataforma de dados e IA, acaba de captar R$ 5 milhões em sua primeira rodada, liderada pela Alexia Ventures e fundadores de RD Station, Trybe, Hapana e Luxor Group. O investimento acelera o desenvolvimento do produto, a expansão de mercado e a consolidação da empresa, que já atende 40 clientes e projeta alcançar 100 até o fim de 2025 e 400 em 2026.

Fintech atinge faturamento de R$ 27 milhões

A Transfeera, uma empresa da PayRetailers, fintech especializada em soluções de pagamentos para empresas, fechou 2024 com resultados expressivos: R$ 27 milhões em faturamento e mais de R$ 40 bilhões transacionados ao longo do ano. O volume movimentado representa um crescimento de 105,5% em relação a 2023, impulsionado por uma alta de 132,9% nas operações de pagamento e de 25% nos recebimentos.

Foodtechs contra o desperdício de alimentos

A Connecting Food, primeira foodtech brasileira especializada em inteligência de redistribuição de alimentos em perfeitas condições de consumo para organizações sociais que atendem pessoas em vulnerabilidade social, viabilizou a doação de mais de 523 toneladas de alimentos na região Sudeste no primeiro trimestre de 2025, garantindo o complemento de mais de 970 mil refeições no prato de brasileiros. Entre os que mais receberam doações estão o Estado de São Paulo, com 376 toneladas de alimentos, e o Estado do Rio de Janeiro, com 128 toneladas.

A Food To Save, app voltado para o combate ao desperdício de alimentos no Brasil, completa quatro anos com planos ambiciosos: faturar R$ 160 milhões em 2025 e acelerar sua expansão nacional. Com um modelo que une tecnologia, impacto social e responsabilidade ambiental, a startup já evitou o descarte de mais de 5,4 mil toneladas de alimentos e a emissão de 13 mil toneladas de gases de efeito estufa.

Venda de medicamentos para hipertensão cresce 26%, mas faturamento recua

O consumo de medicamentos para hipertensão apresentou alta de 26% em unidades comercializadas no Brasil no período de 12 meses entre abril de 2024 e março de 2025. Os dados são da Interplayers, hub de negócios da saúde e bem-estar. O estudo considera as operações de vendas comerciais e programas de fidelização.

Apesar do avanço no volume de vendas, o faturamento do setor registrou queda de 3% no mesmo período. Já no acumulado do ano (de janeiro a março de 2025), os dados apontam leve recuo de 1% em unidades vendidas e redução mais acentuada de 9% no faturamento.

Celso Lisboa aposta em EAD

O Centro Universitário Celso Lisboa lança novo modelo de EAD com mentoria individualizada, com início em agosto. A proposta busca reduzir a sensação de isolamento no ensino remoto e se alinha às mudanças do novo marco regulatório da modalidade. Cada aluno terá encontros ao vivo com mentores especializados, em um movimento que visa cortar a evasão pela metade e ampliar as matrículas em 20%. Entre 2023 e 2024, a instituição saltou de 9,8 mil para 27 mil alunos e projeta atingir 100 mil até 2027.

Tecnologia da na Stock Car

A Zadara, fornecedora global de soluções de infraestrutura como serviço (IaaS), estará presente na etapa da BRB Stock Car Pro Series em Mogi Guaçu (SP), no dia 29 de junho, com sua tecnologia de cloud provider, garantindo a operação segura e eficiente da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Patrocinadora oficial da temporada 2025 da Stock Car, a Zadara atua nos bastidores do evento como parceira de nuvem da Audace Tech, empresa responsável pela infraestrutura digital do grupo Vicar, organizador da categoria.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube