Bússola & Cia: em 6 anos, startup ajuda clientes a economizarem 1 bilhão de litros de água

1 bilhão de litros economizados em 6 anos de atuação! Essa é a marca que a T&D Sustentável, startup especializada em economia de água em empresas, condomínios, hotéis e hospitais bateu em 2025. Através de tecnologia própria chamada SEA (Sistema de Economia de Água), que oferece um pacote completo de serviços integrados, otimizando o consumo de água, de forma gratuita, em troca, recebe 50% do valor economizado. Caso não tenha resultado, a empresa não recebe nada. Com atuação em mais de 45 cidades do Brasil nos estados de SP, RJ, DF, BA, CE, MG e RN, a T&D Sustentável, além de economizar água, gerou uma economia de mais de R$ 44 milhões de reais para clientes como Rede D’Or, Rede Guanabara, Claro, Unimed, Eleva Educação, etc.

Mínimo de US$ 3 mil em crédito facilitado para estudantes

Inter facilita crédito para milhares de estudantes brasileiros no exterior. A parceria da instituição financeira, com a maior organização de estudantes brasileiros no exterior, BRASA, facilitará a emissão de cartão de crédito em dólar para jovens que estudam fora do Brasil. Com limite inicial de até US$ 3.000, a iniciativa busca solucionar um problema antigo dos estudantes, trazendo uma abordagem moderna, digital e inclusiva.

"O Inter é um grande facilitador da vida financeira das pessoas, e o nosso objetivo é dar acesso ao crédito de forma justa e descomplicada, por meio de um cartão de crédito voltado para estudantes brasileiros que poderão usá-lo em qualquer lugar no mundo. ", explica Cassio Segura, Diretor de Operações Internacionais do Inter.

Censo de voluntariado empresarial

Grandes companhias brasileiras já podem participar do principal raio-x do voluntariado empresarial do país. Está aberta a coleta de dados da edição 2025 do Censo Brasileiro de Voluntariado Empresarial, realizado pelo CBVE – rede que reúne gigantes como Raízen, Telefônica Vivo, Gerdau e Bradesco. O levantamento busca mapear as práticas e oferecer uma leitura estratégica sobre o impacto gerado pelas iniciativas deste tipo de voluntariado no país. As empresas interessadas têm até 4 de julho para preencher o questionário, disponível no site do CBVE. Os resultados serão divulgados em outubro.

Edtech impulsiona mais de R$ 1 bilhão em negócios comandados por mulheres

A Edtech EBEM – Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino – acaba de completar 4 anos e tornou-se referência no apoio ao crescimento de mulheres empresárias no Brasil. Com metodologia própria, já impulsionou mais de 10 mil empreendedoras, que somam mais de R$ 1 bilhão em faturamento anual. Fundada por Tatyane Luncah, a EBEM atua como ecossistema de desenvolvimento, oferecendo mentorias, imersões e programas que geram resultados reais e promovem a transformação feminina no empreendedorismo.

Investimento de R$ 9 milhões em biotecnologia

A Adeste, empresa que transforma subprodutos de origem animal em grandes negócios, anuncia investimento de R$ 9 milhões em parcerias estratégicas com as startups Nintx e Heptech, fortalecendo sua presença no setor de biotecnologia e saúde. O foco está no desenvolvimento de soluções inovadoras, especialmente em torno da heparina bovina, insumo essencial em tratamentos de trombose, saúde cardiovascular e oncologia. Os aportes reforçam o compromisso da empresa com a inovação científica e com a ampliação da autonomia nacional na produção de insumos farmacêuticos ativos (IFAs), um ponto estratégico para o fortalecimento da indústria de saúde no Brasil.

Evento sobre ativos judiciais

A KPMG, empresa de auditoria independente, realizará no próximo dia 17 de junho, em São Paulo, o KPMG General Counsel Day – evento exclusivo para profissionais da área jurídica. Este ano, o encontro abordará sobre a tecnologia e sua aplicação para investimentos em precatórios. Eduardo Gouvêa, fundador da Droom Investimentos, será um dos participantes do painel “Ativos Judiciais – Estratégias para Aceleração e Valorização”, ao lado de Gustavo Bachega, presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, e Luiz Henrique Viera, sócio-líder do Bichara Advogados. O debate será centrado em soluções que conectam o universo jurídico ao de investimentos.

R$ 35 milhões em educação humanizada

O Sistema Positivo de Ensino tem investido continuamente na evolução da educação, o investimento em 2025 total em soluções educacionais foi de aproximadamente R$35 milhões, reforçando o compromisso com inovação, qualidade e acessibilidade no ensino.

“Nosso esforço será sempre com a evolução da educação. Por isso, focamos em experiências pedagógicas que respeitam o jeito único de aprender de cada estudante, utilizando inteligência artificial aplicada ao ensino e oferecendo conteúdos que fortalecem tanto a formação acadêmica quanto o desenvolvimento pessoal de cada aluno”, afirma Luísa Felix de Souza, diretora geral do Sistema Positivo de Ensino.

Varejo conectado

Prestes a completar 25 anos, a Dotz firmou parceria com a Americanas para levar sua solução de engajamento e crédito a mais de 1.600 lojas físicas da rede. O movimento fortalece o Dotz Pay, que une fidelização, CRM e serviços financeiros, com foco em ampliar o poder de compra do consumidor. A iniciativa também reforça o compromisso da companhia em continuar crescendo no varejo físico com soluções digitais de baixo custo e alta escalabilidade.

Hospital investe R$ 6 mi em modernização de parque de hemodiálise

O Real Hospital Português (RHP), em Recife-PE, avançou em tecnologia e qualidade no tratamento de pacientes com doença renal crônica com a aquisição de

86 novas máquinas da multinacional alemã B. Braun, referência global em soluções médico-hospitalares. O investimento de aproximadamente

R$ 6 milhões marca a renovação completa do parque de diálise crônica da instituição e permite a realização de aproximadamente

5.400 sessões mensais (ou 64.800 por ano), beneficiando mais de

450 pacientes regulares.

A modernização inclui 74 equipamentos de hemodiálise e 12 de hemodiafiltração (HDF), tecnologia de ponta utilizada para casos mais complexos e que exigem maior eficiência na remoção de toxinas do sangue. Desde a implantação, concluída em dezembro de 2024, o hospital já observa ganhos significativos em eficiência, segurança e conforto aos pacientes.

Executivos em missões internacionais

O Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre (RS), inicia neste mês a nova edição de seu programa de Missões Internacionais, projeto que serve como ponte entre lideranças empresariais brasileiras e os maiores centros de inovação do mundo. Neste ano, as missões passam a ser realizadas em parceria com a Invest RS, agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Voltadas a executivos das maiores empresas do país, as missões combinam conteúdo técnico, acesso a fundadores e investidores de referência global, e networking com outros líderes. A primeira missão, com Londres como destino, acontece entre os dias 22 e 27 de junho, e tem como tema Inteligência Artificial e Deep Tech.

Moda fitness e lifestyle com faturamento de R$ 725 milhões

A LIVE!, referência em moda fitness e lifestyle, inicia 2025 com projeção de ultrapassar a marca de 350 lojas, consolidando sua expansão dentro e fora do Brasil. Em 2024, a empresa registrou faturamento de R$ 725,4 milhões, impulsionado pelo fortalecimento da marca no varejo físico e digital. Atualmente, a LIVE! opera com 308 lojas em todo o Brasil, entre unidades próprias e franquias, e expande sua presença internacional com a abertura de operações estratégicas, como em Dubai.

Leilões com 960 imóveis em junho

A Zuk está promovendo leilões com 960 imóveis para todos os perfis de compradores, de lotes residenciais, passando por comerciais, terrenos e até áreas rurais. Os descontos podem chegar a 96%, e as condições de pagamento são: à vista, à vista com desconto de 10% no ato da compra, parcelado em 78 meses ou financiado em até 420 vezes. As vendas acontecem de maneira totalmente online, através da plataforma intuitiva da companhia.

