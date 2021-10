Banco Pan apresenta Criolo como novo orientador social

Por Bússola

O Banco Pan (BPAN4) anuncia Criolo como novo orientador social da instituição. Reconhecido pelo seu extenso trabalho musical, ações e posicionamento social, o artista chega ao Pan com o objetivo de auxiliar o banco na estruturação de ações focadas em impulsionar o empreendedorismo, educação financeira, fortalecimento da cultura brasileira, saúde e esportes. A primeira ação realizada em conjunto foi o Fortalece Pan, evento realizado no Jardim Letícia, em São Paulo, no último dia 25, promovendo estrutura e espaço para a exposição de empreendedores da comunidade.

Seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, a feira aconteceu no CDC Joelma e contou com a presença de cerca de 20 expositores locais, promovendo intervenções culturais feitas por artistas da comunidade, espaço gastronômico, artesanato e moda. O Fortalece Pan também teve a presença de Criolo, marcando o início de uma série de ações de responsabilidade social que serão promovidas em parceria com o banco nos próximos meses.

“Queremos apoiar no processo de transformação social, unindo forças com os brasileiros que querem melhorar de vida e transformar seus sonhos em realidade. E nada melhor do que contar com a parceria de um artista como o Criolo como nosso orientador social para desenvolver estratégias para apoiar o desenvolvimento de pequenos empreendedores”, afirma Vivian Zwir Wertheimer, superintendente de Marketing do Banco Pan.

A parceria prevê outras ações que serão anunciadas até o fim do ano.

Com a pandemia, muitos comerciantes perderam sua principal fonte de renda e tiveram que se adaptar aos novos formatos. O Fortalece Pan marcou a volta dos eventos presenciais na comunidade e permitiu que esses empreendedores tivessem um alcance de vendas muito maior, movimentando a economia local.

“Os expositores ficaram muito felizes e motivados pois essa foi a primeira feira desde que a pandemia começou. Além disso, retomaram o contato com outros empreendedores, que não tinham há muito tempo. O Banco está sendo intermediador, devolvendo essa alegria para a comunidade e ajudando a compartilhar o negócio desses pequenos comerciantes com mais pessoas”, afirma Vanessa Gobbi, Head Pesquisa e Planejamento na Rede DoLadoDeCá.

O Criolo também está presente na nova campanha do banco, “Juntos, a gente vai lá e PAN!”, que estreou no início de setembro. Com produção musical de Daniel Ganjaman e composição de Criolo, interpretada por ele e Jojo Todynho, embaixadora do Pan, a trilha sonora do filme fala sobre a importância de uma rede de apoio para que mais pessoas possam melhorar de vida e transformar seus desafios em conquistas. A música está disponível no Spotify do Banco PAN e também no canal do YouTube da instituição.

