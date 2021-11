Assaí lança cursos de empreendedorismo grátis e online

A proximidade das festas de fim de ano traz também oportunidades aos micro e pequenos comerciantes de todo o Brasil. E para oferecer capacitação e informação a este público, o Assaí Atacadista (ASAI3), em parceria com o Sebrae e o programa Parceiros da Ação, divulga os novos cursos gratuitos para o mês de novembro, por meio da Academia Assaí Bons Negócios. O objetivo é desenvolver as competências de gestão e compartilhar conhecimentos específicos do setor de alimentação para que os empreendedores aprimorem ainda mais os seus negócios.

Os cursos são todos gratuitos, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação, basta acessar o site Academia Assaí Bons Negócios, selecionar o(s) curso(s) de sua preferência e se inscrever seguindo as orientações que estão no site.

Entre os cursos, está o workshop “Como preparar o meu negócio para as festas de fim de ano?”, que irá falar sobre como entender as necessidades do cliente e como organizar a logística de vendas e entrega para aproveitar oportunidades desta importante data sazonal.

Outro curso disponível será “Os primeiros passos para a abertura de um negócio e o seu planejamento 2022”, destinado a quem pretende começar a empreender no próximo ano e quer entender como formalizar a sua empresa, além dos direitos e deveres necessários para a administração do empreendimento.

Confira abaixo a programação completa do mês de novembro.

- Workshop: Dez aplicativos para te ajudar a vender nas redes sociais

Data e horário: quarta-feira, 3, às 19h

Descritivo: O workshop irá explicar para os empreendedores como os aplicativos podem ajudar a vender mais na internet e, com isso, impulsionar o negócio. Falará sobre: Como usar a função de pagamento no WhatsApp; como os aplicativos podem ajudar o negócio; e como saber qual aplicativo é mais adequado para cada negócio.

As vagas são limitadas e o encontro será realizado pela plataforma do Zoom com um grupo de WhatsApp de apoio.

Inscrições até terça-feira, 2.

- Curso sobre Crédito, via WhatsApp

Data: 9 a 11 de novembro.

Descritivo: O curso, que será realizado via WhatsApp, irá trazer dicas de como se planejar para deixar o crédito em dia, além de orientar sobre a sua solicitação e uso. No curso, os participantes terão acesso a cartilha de crédito, um guia completo para ter acesso a crédito, e a links de videoaulas relacionados ao tema do canal “Tamo Junto”. Ao final do curso, um desafio será proposto para que, após a leitura da cartilha, os participantes compartilhem quais os principais aprendizados que tiveram e o que irão aplicar em seus negócios. As vagas são limitadas.

Inscrições até domingo, 7.

- Workshop: Como preparar meu negócio para as festas de fim de ano?

Data e horário: 17 de novembro, às 19h

Descritivo: O workshop tem como foco ajudar os empreendedores a se prepararem e estruturarem seus negócios para as datas comemorativas do final do ano. O workshop falará sobre as necessidades do cliente; como organizar a logística de vendas e entrega, entre outras questões para aumentar as vendas. As vagas são limitadas e o encontro será realizado pela plataforma do Zoom com um grupo de WhatsApp de apoio.

Inscrições até o dia 16 de novembro

- Curso: Os primeiros passos para a abertura de um negócio e o seu planejamento 2022

Data e horário: de 30 de novembro a 1º de dezembro

Descritivo: O curso trará o passo a passo para quem quer abrir um negócio. No curso, serão abordados temas como a formalização, direitos e deveres do empreendedor e como elaborar o planejamento do negócio. As vagas são limitadas e o encontro será realizado no Youtube, com um grupo de WhatsApp de apoio.

Inscrições até o dia 28 de novembro

Cursos disponíveis durante todo o mês

A Academia Assaí também disponibiliza durante todo o período cursos gratuitos e com certificados em sua plataforma, que podem ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar. Os cursos são direcionados para quem empreende na área da alimentação, abordando possuem diferentes temáticas como “Vendas por encomendas”, “Pizzarias”, “Todos podem empreender”, “Dogueiros”, “Mercearias”, “Vencendo na crise”, entre outros.

