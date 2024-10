A Black Friday é em novembro. Sua campanha de marketing já está pronta?

Com a Black Friday se aproximando, convidamos o especialista Paulo Fernandes, gerente geral da SIprocal, para dar dicas essenciais aos times de marketing que estejam se sentindo perdidos.

Segundo ele, as marcas têm uma oportunidade única de maximizar suas vendas e reforçar sua presença no mercado.

Para isso, focar em estratégias de segmentação de público e campanhas cross-device – integrando dispositivos – é fundamental.

“A chave para o sucesso durante uma data como a Black Friday é entender quem são seus consumidores e como alcançá-los de forma eficiente. A segmentação de público, baseada em comportamentos e preferências, permite que as marcas criem campanhas mais direcionadas e impactantes, tanto em mobile quanto em TV Conectada, por exemplo”, detalha.

Como fazer essa segmentação?

Paulo explica que o público de CTV, por exemplo, pode ser segmentado com base nos gêneros de programas mais assistidos e nos horários de maior audiência, enquanto no mobile, é possível personalizar anúncios com base no uso de aplicativos, localização e afins.

“No mobile, a estratégia de segmentação deve ser ainda mais detalhada, considerando que o brasil hoje possui 242 milhões de smartphones (versus 241 milhões de habitantes)”.

Esses dispositivos geram 73% das compras online, com uma média de uso de cerca de 9 horas por dia.

Ao integrar mobile e CTV em uma única jornada de consumo, as marcas podem garantir uma experiência mais fluida e contínua para os consumidores, impactando-os em diferentes momentos do dia e dispositivos, aumentando a probabilidade de conversão.

Aposte nas ofertas exclusivas aliadas à segmentação de público

Durante a Black Friday, ofertas exclusivas vinculadas a campanhas em CTV e mobile podem ser um grande diferencial.

“Ao criar promoções que só podem ser acessadas por meio dessas plataformas, as marcas não apenas incentivam a interação, mas também criam um senso de urgência e exclusividade", diz Paulo.

Uma estratégia eficaz seria oferecer códigos de desconto que só podem ser obtidos após a visualização de um anúncio em CTV, ou ofertas especiais que são ativadas por cliques em banners móveis.

Paulo afirma que essas abordagens não só impulsionam as vendas, mas também cultivam um relacionamento mais próximo com o consumidor, que se sente privilegiado por ter acesso a ofertas exclusivas.

“O ponto central está em comunicar claramente os benefícios e a exclusividade das promoções, isso não apenas estimula a interação imediata, mas também reforça o valor do canal”, diz.

Não esqueça que a agilidade é fundamental na Black Friday

“As vendas acontecem em ritmo acelerado, e, monitorar o desempenho das campanhas em tempo real é essencial para garantir que as marcas estejam aproveitando ao máximo cada oportunidade. Utilizar ferramentas de análise avançadas para acompanhar métricas-chave, tanto em CTV quanto em mobile, permite ajustes rápidos e estratégicos”, complementa.

Paulo diz que a flexibilidade em realocar investimentos entre dispositivos e canais de mídia pode ser a diferença entre uma campanha mediana e uma que supera todas as expectativas.

As marcas que estiverem preparadas com estratégias flexíveis e focadas em segmentação de público e campanhas cross-device estarão em uma posição privilegiada para se destacar no cenário competitivo da Black Friday.

