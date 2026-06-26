86% dos empreendedores não usam todo o potencial da IA, diz pesquisa

Apesar do avanço da inteligência artificial, muitas empresas ainda não exploram sua capacidade de forma eficiente, mesmo com seu uso já consolidado como peça-chave no desenvolvimento das operações. De acordo com a 2ª edição do levantamento ‘Na Rota do E-commerce’, realizado pela Loggi em parceria com a Opinion Box, 86% dos empreendedores afirmam não aproveitar todo o potencial da IA, o que evidencia um cenário de baixa maturidade no uso da tecnologia.

O levantamento foi realizado entre fevereiro e março de 2026 e entrevistou mais de 150 empreendedores de e-commerce em todo o Brasil, que possuem um faturamento médio anual entre R$ 80 mil e R$ 5 milhões.

Há consciência sobre o valor da IA, mas dificuldade em transformar esse potencial em aplicação prática, ou seja, o empreendedor sabe que pode avançar, mas não sabe como operacionalizar esse movimento.

Barreiras para adoção e avanço no uso

Entre os principais entraves para ampliar o uso da IA estão as preocupações com segurança de dados (37%), falta de conhecimento prático (33%) e tempo disponível para aprendizado e desenvolvimento (27%).

Ainda destaca a preocupação com a qualidade e confiabilidade das respostas (26%), o receio de dependência excessiva da tecnologia (22%), além de barreiras estruturais e culturais, como resistência interna (19%), custos (19%) e dificuldade de integração com sistemas existentes (17%), evidenciando que os desafios vão além do acesso à tecnologia e passam pela maturidade organizacional para sua adoção.

Frequência no dia a dia

A pesquisa mostra que 71% dos empreendedores reconhecem a importância da inteligência artificial para o crescimento atual dos negócios, porém o uso da tecnologia ainda ocorre de forma pouco estruturada. Atualmente, 36% utilizam IA de maneira pontual, voltada à resolução de demandas específicas, 24% estão em fase de testes ou aprendizado de IA e 23% usam IA de forma estratégica integrada aos objetivos do negócio.

Esse cenário se reflete também na frequência e na forma de uso: 45% recorrem à IA algumas vezes por semana e apenas 31% utilizam diariamente, enquanto 56% operam com duas a três plataformas simultaneamente, muitas vezes de forma isolada.

O dado revela uma adoção considerável, porém fragmentada, reforçada pelo uso de múltiplas ferramentas, com destaque para ChatGPT (86%) e Gemini (46%), além de 50% que ainda dependem de soluções externas específicas, evidenciando uma oportunidade clara de evolução na integração e no planejamento do uso da IA.

Setores que mais utilizam IA

A IA vem sendo aplicada, principalmente, em áreas com retorno mais rápido e visível, enquanto funções estruturais ainda apresentam menor uso. Entre os entrevistados, 62% utilizam a tecnologia em marketing e criação de conteúdo.

Outras áreas com destaque são gestão e planejamento (38%), atendimento ao cliente (29%), desenvolvimento de produtos (26%) e vendas e conversão (24%). Já setores como operação, logística e finanças aparecem com menor adoção.

No nível das atividades diárias, a IA é considerada indispensável sobretudo para criação de conteúdo (35%), análise de dados e relatórios (22%) e atendimento ao cliente (17%). O dado reforça uma percepção ainda limitada do papel da tecnologia, frequentemente associada ao suporte e comunicação, e não como motor de eficiência operacional ou tomada de decisão.

Ganhos percebidos

Os principais benefícios percebidos pelos empreendedores estão concentrados em produtividade (48%), qualidade do conteúdo (44%) e agilidade operacional (38%), reforçando o papel da IA como ferramenta de otimização de tarefas.

Já entre os possíveis impactos, a retirada da IA já teria efeitos relevantes: 41% dos entrevistados afirmam que a ausência dessa tecnologia geraria impacto médio em seus negócios, enquanto 20% considera como alto impacto.