86% dos empreendedores não usam todo o potencial da IA, diz pesquisa

Pesquisa revela desafios de empreendedores no uso da inteligência artificial (Smith Collection/Gado/Getty Images)
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Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h00.
Apesar do avanço da inteligência artificial, muitas empresas ainda não exploram sua capacidade de forma eficiente, mesmo com seu uso já consolidado como peça-chave no desenvolvimento das operações. De acordo com a 2ª edição do levantamento ‘Na Rota do E-commerce’, realizado pela Loggi em parceria com a Opinion Box, 86% dos empreendedores afirmam não aproveitar todo o potencial da IA, o que evidencia um cenário de baixa maturidade no uso da tecnologia.
O levantamento foi realizado entre fevereiro e março de 2026 e entrevistou mais de 150 empreendedores de e-commerce em todo o Brasil, que possuem um faturamento médio anual entre R$ 80 mil e R$ 5 milhões.
Há consciência sobre o valor da IA, mas dificuldade em transformar esse potencial em aplicação prática, ou seja, o empreendedor sabe que pode avançar, mas não sabe como operacionalizar esse movimento.
Entre os principais entraves para ampliar o uso da IA estão as preocupações com segurança de dados (37%), falta de conhecimento prático (33%) e tempo disponível para aprendizado e desenvolvimento (27%).
Ainda destaca a preocupação com a qualidade e confiabilidade das respostas (26%), o receio de dependência excessiva da tecnologia (22%), além de barreiras estruturais e culturais, como resistência interna (19%), custos (19%) e dificuldade de integração com sistemas existentes (17%), evidenciando que os desafios vão além do acesso à tecnologia e passam pela maturidade organizacional para sua adoção.
A pesquisa mostra que 71% dos empreendedores reconhecem a importância da inteligência artificial para o crescimento atual dos negócios, porém o uso da tecnologia ainda ocorre de forma pouco estruturada. Atualmente, 36% utilizam IA de maneira pontual, voltada à resolução de demandas específicas, 24% estão em fase de testes ou aprendizado de IA e 23% usam IA de forma estratégica integrada aos objetivos do negócio.
Esse cenário se reflete também na frequência e na forma de uso: 45% recorrem à IA algumas vezes por semana e apenas 31% utilizam diariamente, enquanto 56% operam com duas a três plataformas simultaneamente, muitas vezes de forma isolada.
O dado revela uma adoção considerável, porém fragmentada, reforçada pelo uso de múltiplas ferramentas, com destaque para ChatGPT (86%) e Gemini (46%), além de 50% que ainda dependem de soluções externas específicas, evidenciando uma oportunidade clara de evolução na integração e no planejamento do uso da IA.
A IA vem sendo aplicada, principalmente, em áreas com retorno mais rápido e visível, enquanto funções estruturais ainda apresentam menor uso. Entre os entrevistados, 62% utilizam a tecnologia em marketing e criação de conteúdo.
Outras áreas com destaque são gestão e planejamento (38%), atendimento ao cliente (29%), desenvolvimento de produtos (26%) e vendas e conversão (24%). Já setores como operação, logística e finanças aparecem com menor adoção.
No nível das atividades diárias, a IA é considerada indispensável sobretudo para criação de conteúdo (35%), análise de dados e relatórios (22%) e atendimento ao cliente (17%). O dado reforça uma percepção ainda limitada do papel da tecnologia, frequentemente associada ao suporte e comunicação, e não como motor de eficiência operacional ou tomada de decisão.
Os principais benefícios percebidos pelos empreendedores estão concentrados em produtividade (48%), qualidade do conteúdo (44%) e agilidade operacional (38%), reforçando o papel da IA como ferramenta de otimização de tarefas.
Já entre os possíveis impactos, a retirada da IA já teria efeitos relevantes: 41% dos entrevistados afirmam que a ausência dessa tecnologia geraria impacto médio em seus negócios, enquanto 20% considera como alto impacto.