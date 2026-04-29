Grupo Pereira abre 2 mil vagas para profissionais com mais de 50 anos

Em um mercado de trabalho ainda marcado por barreiras etárias, o Grupo Pereira decidiu transformar a inclusão de profissionais mais experientes em estratégia de negócio.

Pelo quarto ano consecutivo, a companhia, hoje a sétima maior varejista do país, realiza uma semana exclusiva de contratação para pessoas com mais de 50 anos. A ação começa nesta semana até o dia 2 de maio, com cerca de 2 mil vagas abertas em diferentes áreas e níveis de experiência.

As oportunidades estão distribuídas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, com vagas nas lojas das bandeiras Fort Atacadista e Supermercados Comper.

A iniciativa ocorre em um momento em que o Brasil envelhece rapidamente. Segundo o último Censo do IBGE, o país já soma mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais - o equivalente a 15,8% da população.

Ainda assim, esse grupo segue enfrentando dificuldades para se manter ativo no mercado.

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Inclusão 50+ como estratégia

Para o Grupo Pereira, a contratação de profissionais mais velhos deixou de ser apenas uma pauta de diversidade e passou a integrar a estratégia da companhia. As semanas exclusivas de contratação para esse público acontece desde 2023 e gera resultados expressivos, afirma Paulo Nogueira, diretor de Gente e Gestão da empresa.

“Ouvimos muitos relatos de candidatos que se sentiam excluídos pelo mercado devido à idade, e o Grupo Pereira assume o compromisso de mudar essa realidade”, diz.

Hoje, 17,2% dos colaboradores do grupo já têm mais de 50 anos, um número relevante em um setor tradicionalmente mais jovem, como o varejo.

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“Não é só uma ocupação”: o impacto na vida dos trabalhadores

Na prática, o impacto da iniciativa vai além da geração de renda. Para muitos profissionais, representa uma retomada de propósito, rotina e conexão social.

“Eu tenho 71 anos e, depois que fiquei viúva, há três anos, senti um vazio e a necessidade de voltar a ter uma rotina”, diz Rosangela dos Santos, de 71 anos, atualmente operadora de caixa no Fort Atacadista.

Santos já tinha trabalhado antes, mas por pouco tempo. Esse retorno ao mercado foi, portanto, um grande recomeço.

“Ouvi de algumas pessoas que talvez já não fosse mais o momento, que poderia ser tarde para voltar a trabalhar. Hoje, o trabalho não é só uma ocupação, é também companhia, troca e um motivo para levantar todos os dias com mais ânimo,” diz Santos.

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Do discurso à prática

A iniciativa também se conecta a um movimento mais amplo no mundo corporativo: o de adaptar as empresas ao envelhecimento da população.

O Grupo Pereira foi o primeiro varejista brasileiro a receber o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo Age Friendly Institute, que reconhece empresas comprometidas com a contratação e retenção de profissionais mais velhos.

Além da contratação, a empresa aposta em benefícios e programas de desenvolvimento, como universidade corporativa, suporte social e plano de carreira, buscando não apenas atrair, mas reter esses talentos.

“Procuramos sempre abrir portas para que esses talentos continuem ativos, produtivos e ocupando seus espaços de direito no mercado de trabalho”, diz Nogueira.

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Como participar?

Podem participar pessoas com ou sem experiência. Basta comparecer a uma das lojas das bandeiras Fort Atacadista e Supermercados Comper, até o dia 2 de maio, das 8h às 11h ou das 13h às 17h, munido de documentos pessoais e currículo. Também é possível realizar o cadastro online, pelo site.

As oportunidades são para diversos cargos em áreas operacionais e administrativas.

Uma empresa 60+

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira completa 64 anos de história em 2026. Atualmente, conta com 23 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

O Grupo Pereira tem 188 unidades de negócio, incluindo 36 lojas da rede de supermercados Comper, 73 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), 22 unidades do restaurante Trudy’s e uma steakhouse, 3 filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 30 lojas SempreFort (varejo farmacêutico), 4 Supermercados Celeiros e 1 Combatt (atacarejo), um Broker (distribuidor oficial da Nestlé), 5 agências de viagens, 2 postos de combustível e um Centro de Distribuição.