Conheça 3 vantagens de abrir uma franquia

Pelas diversas vantagens que ter o próprio negócio pode trazer, empreender é o sonho de muitos brasileiros. Para ter uma ideia, de acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2020, mais da metade (53%) dos entrevistados demonstraram interesse em abrir o próprio negócio.

Porém, começar uma empresa do zero não é algo simples. Decidir o ramo e o produto ou serviço a serem vendidos, montar o planejamento e supervisionar a execução são tarefas desafiadoras, especialmente para empreendedores de primeira viagem. Nesse cenário, muitas pessoas acabam desistindo de seus negócios por não acreditarem que um dia ele trará resultados ou mesmo por falta de confiança.

Nesses casos, as franquias se apresentam como uma excelente alternativa. Afinal, estamos falando de marcas já conhecidas pelo mercado e cujo modelo de negócio já foi testado anteriormente, o que pode trazer ao empreendedor o gosto de ter o seu próprio negócio, mas com um pouco mais de segurança.

Inove o seu jeito de fazer negócios com o BTG Pactual Empresas. Clique aqui!

Veja, abaixo, algumas das vantagens de investir em uma franquia.

1.Um nome já conhecido

Geralmente, as franquias são empresas conhecidas no mercado e que já se provaram rentáveis. Por isso, quem empreende em uma, já começa o negócio com uma carta poderosa na manga: a credibilidade da marca. Isto é, os consumidores já sabem quem é aquela empresa e confiam na qualidade do serviço prestado – o que faz com que as objeções sejam menores.

Em um negócio do ramo alimentício, por exemplo, o consumidor irá se sentir mais confortável comprando um hambúrguer de uma rede que ele já conhece, como o McDonald's, do que em um restaurante do qual nunca ouviu falar.

2.Modelo de negócio previamente definido

Um dos maiores desafios para empreendedores independentes é a estruturação do plano de negócios, que inclui um bom plano de marketing, custos e um estudo de mercado mais aprofundado. Em uma franquia, além do plano de negócio, possíveis problemas, concorrentes e oportunidades são previamente analisados pelo franqueador.

É um empreendedor e precisa de soluções bancárias? Conheça o BTG Pactual Empresas!

3.Facilidade técnica

Por serem grandes redes, franquias têm um modus operandi definido, e isso se aplica para as suas instalações, já que o franqueador costuma oferecer apoio durante o processo de estruturação do negócio. Assim, o risco de faltar algum equipamento essencial para o funcionamento da empresa é reduzido e o empreendedor tem mais visibilidade sobre o planejamento de custos.

4.Maior acessibilidade para serviços bancários

As franquias são famosas por apresentarem um baixo índice de falência. Por isso, e por conta de serem grandes redes que já têm um nome conhecido no mercado, geralmente empreendedores que apostam neste modelo de negócios conseguem empréstimos com o banco mais facilmente, além de valores de seguros mais baixos, dentre outras vantagens em serviços bancários no geral.

Soluções para pequenos e médios empreendedores

Independente do modelo de negócio escolhido (empresa própria ou franqueada), a verdade é que o empreendedor sempre encontrará desafios em sua caminhada. Foi com o objetivo de ajudar neste processo, facilitando a gestão e a organização do dia dia do empreendedor, que o BTG Pactual desenvolveu o BTG Pactual Empresas, uma plataforma totalmente especializada em soluções para pequenas e médias empresas

Dentre elas, estão a conta digital PJ, pagamento facilitado para fornecedores e o adiantamento no recebimento de pagamento por crédito. Além disso, clientes do BTG Pactual Empresas conseguem administrar o fluxo de caixa com mais facilidade e até mesmo gerar a folha de pagamento dos funcionários de forma descomplicada, dentre outras soluções.