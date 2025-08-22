Brasil

Brizola e Zucco aparecem empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, diz Genial/Quaest

Diferença entre a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) e o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra um cenário de empate técnico para o governo do Rio Grande do Sul em 2026.

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) tem  com 21% das intenções de voto, seguida pelo deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL), com 20%.

Outros nomes simulados são de Edegar Pretto (PT), ex-deputado federal, com 11%, do vice-governador Gabriel Souza (MDB) com 5%, e do empresário Felipe Camozzato (Novo), com 4%.

O levantamento também revela que 20% dos eleitores afirmam que votarão em branco ou nulo, e 19% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 41% dos eleitores acreditam que o atual governador Eduardo Leite (PSDB) merece eleger um sucessor, enquanto 54% pensam que ele não merece.

