Vai chover hoje? Semana começa com previsão de chuvas intensas em SP e no Rio; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destacou alertas de 'perigo' e 'potencial perigo' para chuvas intensas em boa parte do território nacional para esta semana. Apesar dos maiores destaques para as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, capitais de outras partes do Brasil também deverão iniciar a semana com previsão de fortes chuvas e tempo predominantemente nublado.

Na cor laranja, Inmet determina situações que classifica como 'perigo'. No mapa abaixo, é possível ver um recorte que cobre parte do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e uma pequena parcela do Rio de Janeiro.

Nesses locais destacados, segundo o Inmet, há possibilidade de chuvas de 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A parte correspondente ao alerta amarelo significa 'perigo potencial'. Para esta semana, ela corresponde parte do Amazonas, Pará, Amapá e pequeno trechos do Tocantins. Já no Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e quase a totalidade do Maranhão. No Sul, a concentração amarela cobre todo o Rio Grande do Sul e cerca de metade de Santa Catarina.

Vai chover hoje no Rio de Janeiro?

A semana começa no Rio de Janeiro com muitas nuvens e pancadas de chuva para esta segunda-feira. Com tendência de ligeiro declínio, a temperatura deve variar entre 23°C e 29°C. A situação chuvosa deve perdurar até quarta-feira, em que há previsão de nuvens com elevação da temperatura que pode variar com máximas de 36°C e mínimas de 25°C. Na quinta-feira, a capital carioca volta a ter chuvas, mas isoladas e com pequena redução na temperatura.

Hoje chove em São Paulo?

Em São Paulo, há previsão de chuvas com início na segunda-feira e se intensificando a partir de terça, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Apesar disso, a temperatura na capital paulista deve seguir em sentido de ligeira elevação, com máxima esperada de 33°C na quarta-feira, quando a chuva dá lugar a um dia nublado. No entanto, as intensas chuvas deverão voltar para os paulistanos a partir da quinta-feira, com ligeira queda na temperatura, com máximas de 30°C e mínimas de 22°C

Brasília, como é possível visualizar no mapa, está livre de alertas para intempéries e terá uma semana ensolarada. Com poucas nuvens distribuídas ao longo dos dias, a temperatura da semana para a capital varia entre 32°C e 18°C. A situação se repete em Belo Horizonte, no entanto, a capital de Minas Gerais terá menor amplitude térmica, com variação de 32°C a 20°C.

Com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, Manaus começará a segunda-feira com o clima que determina também o resto da semana na região Norte. Terça, quarta e quinta serão dias de temperatura estável, mas com chuvas muito intensas e temperaturas de até 35°C.

Já Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terá um início de semana nublado, com ocorrência de pancadas de chuvas durante o dia e intensificação na parte da noite; a situação perdura até terça-feira. Com a predominância de elevação da temperatura já para a quarta-feira, é previsto que o dia será marcado por chuvas isoladas.

Na capital do Rio Grande do Norte, com alerta laranja do Inmet, é esperada muita chuva com ventos moderados distribuídos ao longo da semana. Natal terá uma segunda-feira com poucas chuvas pela manhã e aumento gradativo a partir da tarde, com noite nublada e pancadas isoladas. A situação se intensifica a partir de terça-feira, com acréscimo de trovoadas e possibilidade de rajadas de vento que deverão perdurar até quinta-feira. A variação de temperatura deve ocorrer de 24°C a 31°C.

O mesmo clima é esperado para Recife, que poderá registrar amplitude térmica de 33°C a 24°