Vacina da Dengue: Saúde envia nova leva e oferta deve começar até 2ª semana de março; veja locais

O Ministério da Saúde deu início, na última semana, à distribuição de uma segunda remessa com 523 mil doses da vacina da dengue para municípios de 10 estados, que foram selecionados para a campanha de 2024. Com as novas unidades, todas as 521 cidades escolhidas terão unidades suficientes para começar o esquema vacinal de crianças de 10 e 11 anos até a segunda semana de março, diz a pasta.

As vacinas dessa nova leva são destinadas a 206 municípios da Bahia; do Espírito Santo; do Goiás; de Minas Gerais; do Mato Grosso do Sul; do Paraná; do Rio de Janeiro; de Roraima; de Santa Catarina e do Tocantins (veja a lista completa no fim da matéria). Alguns locais, como a capital fluminense, já receberam as doses ainda na semana passada e deram início à campanha contra a dengue.

A primeira remessa do imunizante, com 712 mil aplicações, foi enviada pelo Ministério no último dia 8, mas apenas para 321 cidades (60% de todas as selecionadas) do Acre; da Paraíba; do Rio Grande do Norte; do Amazonas; do Maranhão; de São Paulo; de Goiás; da Bahia e do Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Agora, com a nova leva, as doses chegaram a todos os 521 locais escolhidos, de 16 estados e Brasília.