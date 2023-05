Trecho da marginal do Rodoanel Oeste de SP será inaugurado no sábado

Um trecho de 4 quilômetros da marginal da pista interna do Rodoanel Oeste, que vai do bairro Padroeira, em Osasco, na Grande São Paulo, até a rodovia Raposo Tavares (SP-021), será liberado para o trânsito às 5h deste sábado, dia 13. Representantes do governo do Estado vistoriaram o local na quinta-feira, 11.

"É uma obra que vai melhorar muito a fluidez do Rodoanel Oeste e melhorar o serviço para os usuários. Além disso, vai ajudar a desafogar o trânsito mais pesado, principalmente no final do dia", afirmou o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Benini participou da visita técnica junto com o diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Milton Persoli. "As novas marginais trarão mais fluidez ao tráfego, além de maior conforto aos usuários que trafegam pelo Rodoanel. É um complexo viário importante para desafogar o tráfego, principalmente de caminhões, da Região Metropolitana de São Paulo", disse Persoli.

Como será o trecho do Rodoanel Oeste?

A obra total contempla a construção de marginais nas pistas interna e externa do Rodoanel Oeste. A estimativa é que 62 mil veículos trafeguem pelo trecho diariamente.

Com investimento de R$ 70,4 milhões e geração de 260 empregos diretos, as obras executadas pela concessionária CCR RodoAnel em parceria público-privada com o governo do Estado também incluem a ampliação da passarela próxima ao km 21, além de serviços de drenagem, sinalização vertical e horizontal e contenção do solo grampeado para estabilizar encostas e taludes às margens das pistas.

