Transporte para o Aeroporto de Guarulhos terá tarifa mais barata

As tarifas de três linhas que atendem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Sistema Airport Bus Service, terão redução de valores a partir desta quarta-feira, 29. Isso é o que determina resolução da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo publicada no Diário Oficial do Estado.

Conforme a resolução 50, o Consórcio Internorte de Transportes, empresa operadora do serviço, que solicitou a diminuição do preço, fica autorizado a reduzir os preços do transporte até o terminal de Cumbica, na Grande São Paulo.

A decisão leva em conta estudo técnico elaborado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), assim como informação técnica da Coordenadoria de Transporte Coletivo (CTC).

Veja as linhas contempladas:

- E-258TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) - São Paulo (Aeroporto Internacional de Congonhas) - passa de R$ 55,05 para R$ 43,90;

- E-316TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) - São Paulo (Avenida Paulista, Circuito dos Hotéis) - passa de R$ 55,05 para R$ 43,90;

- E-472TRO-000-R, Guarulhos (Aeroporto Internacional de Guarulhos) - São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) via Terminal Rodoviário do Tietê - - passa de R$ 55,05 para R$ 39 90. No caso do terminal rodoviário, há ainda a taxa de embarque no valor de R$ 2,20.

Conforme o governo estadual, nas linhas executivas do Sistema Airport Bus Service, os ônibus são rodoviários, contam com serviços diferenciados como poltronas estofadas e reclináveis, sistema wi-fi, tomadas, mesa para laptops, ar-condicionado e banheiro.