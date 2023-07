Tebet: Pochmann no IBGE foi uma indicação pessoal de Lula e o economista será muito bem-vindo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 27, que a indicação de Márcio Pochamn à presidência do IBGE atendeu um pedido pessoal de Lula e que o economista será "muito bem-vindo" na equipe.

"Nada mais justo que atender o presidente (Lula), independentemente do nome. Acataremos qualquer nome que venha. Agora eu sei o nome dele (Márcio Pochamn) e terei o maior prazer em atender ao presidente Lula. Não faço pré-julgamentos. A conversa será técnica, ele será muito bem-vindo", afirmou.

Tebet falou com jornalistas ao chegar ao Ministério da Fazenda, onde terá uma reunião com o ministro Fernando Haddad. Segundo a ministra, a decisão de um nome de Lula no IBGE já estava acordada desde que ela assumiu o Planejamento. "Queremos deixar muito claro que já havia um consenso sobre a troca. Acho mais do que justo esse pedido. Lula não me fez nenhum pedido (até então)", explicou.

A ministra garantiu que o trabalho do economista será técnico à frente do órgão e não fará prejulgamentos em relação ao nome de Pochmann. "Eu não quero saber do passado (o economista), quero saber do presente. Será um trabalho técnico", disse.

Ontem, em entrevista à Globo News, Tebet disse que não tratava o assunto com Lula no momento. "Não estamos tratando de IBGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou", disse a ministra, em referência ao atual chefe do órgão, Cimar Azeredo, que ocupa o cargo interinamente desde janeiro.

Tebet afirmou que não conhece Pochmann, que presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2007 e 2012, durante gestões petistas. No mesmo período, a ministra foi prefeita da cidade de Três Lagoas (MS) e vice-governadora do Mato Grosso do Sul. "Não o conheço, no momento em que ele estava no governo, eu estava no meu Estado", disse Tebet. "Como não sou economista e não o conheço, não posso fazer nenhuma consideração."

Quem é Márcio Pochmann?