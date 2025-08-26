Sem Tarcísio, Nunes e França lideram cenários para governo de SP, diz Paraná Pesquisas

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07h45.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro do Empreendedorismo e ex-governador, Márcio França (PSB), lideram os cenários de primeiro turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não é testado, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 26.
Tarcísio é apontado como o possível nome da direita para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.
Caso o governador não dispute a reeleição, Nunes surge como o nome governista com melhor desempenho, liderando com 29,4%, contra 14,9% de França.
Outros nomes, como a deputada federal Erika Hilton (PSOL), o prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos), o ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT), o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe D’Avila (Novo), não ultrapassam 10% nas intenções de voto cada.
Nos demais cenários, França lidera. Na simulação em que o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), é o nome de Tarcísio para a eleição, o ministro tem 18,8%, seguido por Hilton com 10%. Kassab aparece com 8,8% das intenções de voto.
Com o vice-governador Felício Ramuth, França registra 19,8% das intenções de voto. Os outros candidatos com maior percentual são Hilton com 10,5% e Manga, com 10,4%. Ramuth aparece com 4,3%.
Caso o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, disputa a eleição, o ministro aparece com 19,8%. Prado registra apenas 4,5%.
Nos cenários de segundo turno, Nunes se destaca como o principal nome governista, vencendo Márcio França e empatando tecnicamente com Geraldo Alckmin.
Na simulação entre Nunes e França, o prefeito de São Paulo lidera com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador registra 29%
No confronto com Alckmin, a disputa é mais acirrada, com Nunes aparecendo com 41,9% e o vice-presidente com 39,3%, cenário de empate técnico.
Por outro lado, França perde para o prefeito da capital, mas se destaca no duelo contra Kassab (PSD), com 39,2% contra 22%. No embate entre Alckmin e Kassab, o vice-presidente sai vitorioso com 48,6%, enquanto Kassab alcança 17,4%.
