Brasil

Sem Tarcísio, Nunes e França lideram cenários para governo de SP, diz Paraná Pesquisas

Caso o governador não dispute a reeleição, Nunes surge como o nome governista com melhor desempenho

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07h45.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro do Empreendedorismo e ex-governador, Márcio França (PSB), lideram os cenários de primeiro turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não é testado, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 26.

Tarcísio é apontado como o possível nome da direita para disputar a presidência da República em 2026, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.

Caso o governador não dispute a reeleição, Nunes surge como o nome governista com melhor desempenho, liderando com 29,4%, contra 14,9% de França.

Outros nomes, como a deputada federal Erika Hilton (PSOL), o prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos), o ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT), o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o empresário Felipe D’Avila (Novo), não ultrapassam 10% nas intenções de voto cada.

Nos demais cenários, França lidera. Na simulação em que o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), é o nome de Tarcísio para a eleição, o ministro tem 18,8%, seguido por Hilton com 10%. Kassab aparece com 8,8% das intenções de voto.

Com o vice-governador Felício Ramuth, França registra 19,8% das intenções de voto. Os outros candidatos com maior percentual são Hilton com 10,5% e Manga, com 10,4%. Ramuth aparece com 4,3%.

Caso o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, disputa a eleição, o ministro aparece com 19,8%. Prado registra apenas 4,5%.

Nunes vence França e empata com Alckmin no 2 turno

Nos cenários de segundo turno, Nunes se destaca como o principal nome governista, vencendo Márcio França e empatando tecnicamente com Geraldo Alckmin.

Na simulação entre Nunes e França, o prefeito de São Paulo lidera com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador registra 29%

No confronto com Alckmin, a disputa é mais acirrada, com Nunes aparecendo com 41,9% e o vice-presidente com 39,3%, cenário de empate técnico.

Por outro lado, França perde para o prefeito da capital, mas se destaca no duelo contra Kassab (PSD), com 39,2% contra 22%. No embate entre Alckmin e Kassab, o vice-presidente sai vitorioso com 48,6%, enquanto Kassab alcança 17,4%.

Cenário 1

  • Tarcísio de Freitas — 43,8%
  • Geraldo Alckmin — 23,0%
  • Erika Hilton — 7,3%
  • Rodrigo Manga — 4,7%
  • Alexandre Padilha — 4,2%
  • Paulo Serra — 4,1%
  • Felipe D’Avila — 1,3%
  • Não sabe/ não opinou — 4,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,1%

Cenário 2

  • Tarcísio de Freitas — 47,7%
  • Márcio França — 11,5%
  •  Erika Hilton — 9,0%
  • Alexandre Padilha — 6,6%
  • Paulo Serra — 5,1%
  • Rodrigo Manga — 4,9%
  • Felipe D’Avila — 1,5%
  • Não sabe/ não opinou — 5,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 8,5%

Cenário 3

  • Tarcísio de Freitas — 46,1%
  • Fernando Haddad — 20,7%
  • Erika Hilton — 6,4%
  • Rodrigo Manga — 4,9%
  • Paulo Serra — 4,8%
  • Alexandre Padilha — 4,1%
  • Felipe D’Avila — 1,5%
  • Não sabe/ não opinou — 4,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,3%

Cenário 4

  • Ricardo Nunes — 29,4%
  • Márcio França — 14,2%
  • Erika Hilton — 9,3%
  • Rodrigo Manga — 8,6%
  • Alexandre Padilha — 8,0%
  • Paulo Serra — 6,1%
  • Felipe D’Avila — 3,1%
  • Não sabe/ não opinou — 7,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 13,6%

Cenário 5

  • Márcio França — 18,0%
  • Erika Hilton — 10,2%
  • Rodrigo Manga — 9,9%
  • Kassab — 8,8%
  • Alexandre Padilha — 8,5%
  • Paulo Serra — 7,3%
  • Felipe D’Avila — 4,2%
  • Não sabe/ não opinou — 7,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 25,4%

Cenário 6

  • Márcio França — 19,8%
  • Erika Hilton — 10,5%
  • Rodrigo Manga — 10,4%
  • Alexandre Padilha — 9,6%
  • Paulo Serra — 7,6%
  • Felicio Ramuth — 4,3%
  • Felipe D’Avila — 4,1%
  • Não sabe/ não opinou — 7,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 26,0%

Cenário 7

  • Não sabe/ não opinou — 8,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 25,7%
  • Márcio França — 19,8%
  • Erika Hilton — 10,5%
  • Rodrigo Manga — 10,3%
  • Alexandre Padilha — 9,2%
  • Paulo Serra — 7,8%
  • André do Prado — 4,5%
  • Felipe D’Avila — 4,1%
Acompanhe tudo sobre:Estado de São PauloEleições 2026Pesquisas eleitorais

