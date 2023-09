Dia da Consciência Negra será feriado em todo o estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou nesta quarta-feira, 13, uma lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado em todos os 645 municípios paulistas. A sanção foi publicada no diário oficial do estado de São Paulo e terá validade para a data deste ano.

A lei é de autoria do deputado estadual Teonilio Barba (PT) e foi aprovada na Alesp no dia 8 de agosto deste ano. “Fica instituído, no âmbito do estado, o dia 20 de novembro de cada ano, Dia estadual da Consciência Negra como feriado estadual”.

Na justificativa do projeto de lei, Barba afirmou que é fundamental prestar homenagem e reconhecer a importância de Zumbi de Palmares e de outros personagens negros na história do Brasil. Ele argumentou que data já está incorporada no calendário escolar do estado como dia da Consciência Negra desde 2003