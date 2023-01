Tarcísio, Leite e Helder: governadores vão a Davos defender causas locais que afetam o mundo

Pelo menos três governadores brasileiros cumprem agenda no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a partir desta terça-feira, 17. O evento ocorre entre os dias 16 e 20 de janeiro, com o tema da "cooperação" como centro do debate.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Helder Barbalho (MDB), do Pará, vão ao encontro com o objetivo de chamar a atenção para problemas locais que afetam todo o mundo.

Uma das questões mais comentadas na atualidade é a proteção da Amazônia, que ocupa boa parte do Pará. Pela segunda vez no fórum mundial, o governador Helder vai participar de aproximadamente 20 encontros bilaterais em que o meio ambiente é tema central.

O estado do Norte do país, que tem Belém como candidata a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, ainda está em destaque em dois painéis em Davos: “Aquecimento extremo e resiliência” e “Caminhos para entregar uma bioeconomia sustentável na Amazônia”.

Tarcísio de Freitas, que participou do último encontro em pautas focadas em finanças e governança, nesta edição ele tem agenda com presidentes e CEOs de grandes corporações, e com lideranças do Banco Mundial e das Nações Unidas.

Entre os nomes da lista está Ken Seitz, CEO da Nutrien, uma das maiores indústrias de fertilizantes do mundo, José Auriemo Neto, presidente do JHSF Malls, o grupo do luxo brasileiro; Bandar Alkhorayef, ministro da Indústria da Arábia Saudita, além de mais um encontro com a diretoria do BID, desta vez representada pelo diretor de operações Axel van Trotsenburg. Para encerrar os compromissos na Suíça, Tarcísio se encontrará com Al Gore na quinta-feira, dia 19.

O gaúcho Eduardo Leite também terá encontros bilaterais com empresas internacionais, além de participar e acompanhar os painéis e palestras. Segundo o governador, o objetivo é mostrar que o Rio Grande do Sul é uma "ótima oportunidade de negócios para empresas de todo o mundo".

Na esfera federal, a delegação é liderada por Fernando Haddad, ministro da Fazenda e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Está é a primeira viagem internacional da dupla à frente dos cargos. Segundo despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira, 11, a viagem do chefe da Fazenda é para o período de 15 a 19 de janeiro e da ministra do Meio Ambiente para 14 a 20 de janeiro.

LEIA TAMBÉM