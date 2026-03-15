Suspeitos são presos com 95 cartões perto de show de Luan Santana em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco homens suspeitos de participação em um esquema de receptação na região de Perdizes, zona oeste da capital paulista. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (13), nas proximidades do estádio Allianz Parque, onde se realizava um show do cantor sertanejo Luan Santana.

Segundo a polícia, os agentes receberam uma denúncia sobre homens que estariam com diversos cartões bancários e maquininhas de cartão no entorno do estádio. A partir das informações, equipes iniciaram diligências na região e identificaram a movimentação dos suspeitos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o grupo 95 cartões bancários e três maquininhas de cartão. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos confessaram o delito no momento da abordagem.

Perfil dos suspeitos

Os cinco homens, com idades entre 23 e 33 anos, foram conduzidos à delegacia. Na unidade policial, foi constatado que os indiciados possuem passagens criminais por delitos patrimoniais, entre outros.

A prisão foi realizada por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Todos os criminosos permaneceram à disposição da Justiça.