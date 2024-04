STJ elege Herman Benjamin como próximo presidente; saiba quem é

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeram nesta terça-feira, 23, Herman Benjamin como próximo presidente e Luís Felipe Salomão como vice-presidente. A votação ocorreu por aclamação e seguiu a tradição de escolha pelo critério de antiguidade.

A posse de Benjamin deve ocorrer apenas no fim de agosto, quando termina o mandato da atual presidente Maria Thereza de Assis Moura, e do vice, Og Fernandes.

O ministro Mauro Campbell Marques também foi escolhido como próximo corregedor-nacional de justiça, cargo vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que hoje é ocupado por Salomão. Neste caso, contudo, ainda é preciso passar por uma sabatina no Senado.

Benjamin está no STJ desde 2006. No tribunal, ele integra a Corte Especial — que reúne os 15 ministros mais antigos — e a Primeira Seção e a Segunda Turma, especializadas em direito público. Antes, atuou no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) como promotor.

O magistrado ganhou projeção em 2017, quando integrava o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi relator da ação que pedia a cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Na época, Benjamin votou pela cassação, mas acabou vencido, por um placar de quatro votos a três.