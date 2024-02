STF começa a julgar mais 15 réus do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira mais 15 réus acusados de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Até agora, 71 pessoas já foram condenadas pelo episódio.

O julgamento ocorre no plenário virtual, sistema no qual cada ministro deposita seu voto, e está programado para terminar no próximo dia 3. O relator de todas as ações penais é o ministro Alexandre de Moraes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou os acusados por cinco crimes: abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio de tombado.

Até agora, estão sendo julgados somente os chamados "executores", ou seja, quem foi preso dentro das sedes dos três Poderes — Palácio do Planalto, Congresso e STF — ou nos arredores. A previsão de Moraes é concluir o julgamento de 205 ações até abril, o que quase esgotaria os casos dos executores.

Presidente do STF, ministra Rosa Weber preside sessão extraordinária que prossegue com o julgamento da Ação Penal (AP) 1060, que tem como réu Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro — Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Nos julgamentos já concluídos, as penas variaram entre três e 17 anos de prisão. Não houve nenhuma absolvição.

Os réus que começaram a ser julgados nesta sexta-feira são:

Ana Cláudia Rodrigues de Assunção

Edson Carlos Campanha

Ivair Tiago de Almeida

Janailson Alves da Silva

João de Oliveira Antunes Neto

Joel Borges Corrêa

Jucilene Costa do Nascimento

Marcos Roberto Barreto

Maria Carlos Apelfeller

Nilvana Monteiro Furlanetti Ferreira Neto

Patrícia dos Santos Salles Pereira

Simone Aparecida Tosato Dias

Valmirando Rodrigues Pereira

Viviane de Jesus Camara

Viviane dos Santos