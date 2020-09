SP terá 100 milhões de vacina até maio de 2021, diz Gorinchteyn

Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde de São Paulo, afirmou, neste domingo, 20, que o estado terá 100 milhões de doses da vacina Coronavac até maio de 2021. “Em dezembro, serão 46 milhões de doses. Nós teremos até o primeiro trimestre mais 15 milhões, compondo 61 milhões, e até maio nós teremos um total de 100 milhões de doses”, disse à CNN Brasil.

O secretário disse ainda que a vacinação começará entre dezembro deste ano e janeiro de 2021 e a vacinação será feita em duas doses, desta maneira, 50 milhões de doses serão aplicadas em 50 milhões de pessoas. A vacina deve ser aplicada nos grupos prioritários e com maior risco em caso de contaminação pela covid-19.

O secretário ressaltou ainda que as doses não serão restrita apenas ao estado de São Paulo.”Isso vai ser voltado dentro do Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros. É por isso que estamos tendo o apoio do Ministério da Saúde para que possamos vacinar cada vez mais os brasileiros.”

A vacina está na fase 3 de testes, a última necessária antes de sua aprovação, mas o governo de São Paulo já garantiu a importação de 46 milhões de doses até dezembro, na expectativa de que a vacina funcione.

Cerca de 9 mil pessoas foram voluntárias na fase 3 de testes no Brasil. Os resultados devem ser conhecidos em outubro.

Se forem positivos, o governo de São Paulo espera começar uma vacinação em massa ainda em 2020. No momento, nenhuma vacina teve resultados conclusivos, e nenhum medicamento teve eficácia comprovada contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.