Silveira diz que vai discutir com EUA atração de capital para explorar minerais críticos no Brasil

Além dos minerais críticos e estratégicos, o ministro também deve discutir sobre investimentos em data centers.

"Voltamos a ter essa relação com os EUA, e vamos aproveitar essa oportunidade para discutir política de investimento em data center no Brasil, política elaborada pelo ministro Haddad, Alckmin e MME, nós vamos discutir como vamos criar um ambiente ainda mais propício para atrair mais investimentos. E vamos discutir minerais críticos, convergências entre o que temos de minerais, e o capital americano para explorar os minerais",disse Silveira.

O governo inaugurou nesta quinta o Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). O órgão é presidido, e teve sua primeira reunião hoje, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A inauguração do novo órgão acontece em meio ao interesse do governo americano na exploração de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Do outro lado, o governo do presidente Lula avalia que o interesse dos americanos no setor pode ser uma oportunidade de barganha nas negociações sobre a retirada das tarifas impostas sobre a compra de produtos brasileiros.

O ministro ainda disse que o governo vai criar outro conselho, especificamente focado em minerais críticos, para assessorar o presidente em políticas para o setor.

Segundo Silveira, a criação do CNPM abre uma janela de oportunidades para o governo brasileiro tenha “sinergia” com a gestão do presidente Donald Trump.

"Óbvio que abre novas oportunidades para o Brasil [criação do conselho], abre uma janela de oportunidade muito grande para que a gente possa ter uma grande sinergia com os EUA nessa área. Naturalmente é uma primeira conversa, então há de se ter uma visão clara do que vai convergir entre a visão do governo americano e brasileiro", disse o ministro.

Silveira vai se reunir na semana que vem, durante evento do G7 no Canadá, com o secretário de Energia americano Chris Wright.

Os chamados minerais críticos — como lítio, nióbio, cobre e terras raras — são insumos essenciais para a transição energética global e indústria de alta tecnologia. O tema tem se tornado um dos eixos centrais da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, e o Brasil é visto como um dos poucos países com potencial para ampliar a oferta desses recursos de forma sustentável.