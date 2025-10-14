'Não foi falta de energia, mas problema de infraestrutura', diz Silveira sobre apagão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta manhã que um problema na "infraestrutura que transmite" a energia causou o apagão desta madrugada. Segundo ele, o dano foi "pontual".

"Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Não houve grandes danos ao sistema. O dano foi pontual', afirmou Silveira.

Ele acrescentou:

"Aconteceu um problema elétrico em uma subestação de grande porte no Paraná. Isso funciona de forma praticamente automatizada pelo Operador Nacional de Sistema (ONS), para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil. O sistema, perdendo uma subestação desse volume de energia, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, em alguns estados, onde é necessário fazer uma reprogramação da carga."

Apagão afeta diversas regiões do país

Representantes de diferentes órgãos do governo vão se reunir nesta terça-feira para tratar do apagão que atingiu ao menos nove estados e o Distrito Federal nesta madrugada. São esperados representantes do Ministério de Minas e Energia (MME), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As causas da falha já estão sendo investigadas.

"Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação", disse o ONS em nota.

Incêndio na subestação Bateias e interrupção no SIN

Um incêndio em uma subestação de energia no Paraná provocou o apagão, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Em nota divulgada nesta manhã, a pasta informou que o fogo teve início no reator da Subestação de Bateias, localizada na região metropolitana de Curitiba, por volta de 0h32. Ainda não há confirmação sobre o que causou o incêndio.

A falha comprometeu o funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão em todo o território brasileiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que coordena o SIN, afirmou que a interrupção afetou o fornecimento de energia em diversos estados e que a recomposição das cargas foi feita de forma controlada.

São Paulo foi um dos estados mais afetados

Em São Paulo, a Enel informou à EXAME que 937 mil clientes tiveram o fornecimento interrompido às 0h32 devido à atuação do ERAC. A distribuidora afirmou que o serviço foi normalizado em oito minutos, por volta das 0h40.

No Rio de Janeiro, a Light relatou à reportagem que cerca de 450 mil consumidores ficaram sem luz, principalmente na Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. O fornecimento foi retomado em cerca de 30 minutos.

Estados como Amazonas, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina também registraram interrupções, mas as concessionárias locais ainda não detalharam o número de consumidores afetados.

ONS fará reunião com empresas para apurar causas

O ONS informou que uma reunião com os principais agentes do setor elétrico está marcada para esta terça-feira, a fim de discutir as causas e os efeitos do apagão.

O órgão também vai realizar uma análise preliminar da perturbação e promete entregar até sexta-feira, 17, um Relatório de Análise da Perturbação (RAP) com as conclusões iniciais.

*Com informações do O Globo