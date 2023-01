Sensação térmica alcança 50 graus no Rio pelo terceiro dia seguido

O calor intenso que lotou as praias do Rio de Janeiro no fim de semana não deu trégua aos cariocas nesta segunda-feira (16). O bairro de Irajá, local da zona norte que concentrou os últimos recordes de temperatura, já registrava 40 graus Celsius (°C) de sensação térmica às 9h, e, por volta de 13h, a percepção era de 50°C pelo terceiro dia seguido.

A temperatura registrada pelos termômetros em Irajá chegou a 38,3°C pouco depois do meio-dia de hoje, e esta foi a máxima do dia na cidade. Apesar de alto, o calor é menos intenso que o de ontem (40,3°C), e que o de anteontem (39,1°).

No domingo (15), Irajá chegou a registrar 54°C de sensação térmica, enquanto a cidade teve média máxima de 49,9°C, segundo o Sistema Alerta Rio, serviço meteorológico municipal. Segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão está posicionado na atmosfera de modo a propiciar temperaturas tão altas na cidade, e favorecendo o predomínio de céu claro.

O dia de céu azul fez com que os cariocas e turistas enchessem novamente a orla da cidade, e a faixa de areia de praias como Ipanema, na zona sul, foi tomada de guarda-sóis.

A previsão para esta noite é que o tempo varie de parcialmente nublado a claro, sem chuva.