Senado no RS 2022: Hamilton Mourão é eleito com 44% dos votos válidos

O candidato Hamilton Mourão (Republicanos) foi eleito senador da República pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2022. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 96% das urnas apuradas, Mourão obteve 44% dos votos válidos (2.477.042 votos). Em segundo lugar ficou com Olívio Dutra (PT), com 37,63% (2.102.480 votos).

Quinto maior colégio eleitoral do país, o pleito no estado do Rio Grande do Sul em 2022 teve dez nomes disputando o cargo de senador da República:

Airto Ferronato (PSB)

Ana Amélia Lemos (PSD)

Comandante Nádia (PP)

Fabiana Sanguiné (PSTU)

Francisco Settineri (PCO)

Hamilton Mourão (Republicanos)

Maristela Zanotto (PSC)

Olívio Dutra (PT)

Paulo Rosa (DC)

Professor Nado (Avante)

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras apenas um. Em 2022, há uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, além de maiores de 70 anos e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2022, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

