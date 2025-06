São Paulo tem previsão de chuvas isoladas nesta sexta (27); sol volta no fim de semana

Uma nova frente fria atinge o estado de São Paulo nesta sexta-feira, 27, provocando tempo instável e chuvas isoladas, especialmente na região metropolitana de São Paulo e no litoral.

Segundo previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista deve registrar chuvas esparsas no período da tarde, com possibilidade de chuviscos durante a noite.

A intensidade dos ventos não deve ser forte e não há previsão de tempestades.

Quanto às temperaturas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima que os termômetros variem entre 14°C de mínima e 24°C de máxima, com céu parcialmente nublado e momentos de sol entre as nuvens.

Cidades no sudoeste do estado, como Botucatu, Itapetininga, Avaré e Sorocaba, podem experimentar tempestades pontuais e ventos fortes de até 50 km/h, principalmente nas áreas do litoral sul e do Vale do Ribeira, conforme alertou a Climatempo.

No sábado, 28, a frente fria se afasta da região e o tempo melhora. Apesar da nebulosidade ainda presente pela manhã, o sol deve aparecer durante o dia, permitindo uma leve elevação nas temperaturas.

A previsão do Inmet é de mínima de 14°C e máxima de 25°C, com a umidade do ar superior a 50%. O clima tende a ser mais confortável para atividades ao ar livre.

No domingo, 29, o céu deve permanecer claro durante todo o dia, sem previsão de chuva. A capital paulista verá temperaturas amenas, com mínima de 16°C e máxima de 27°C, proporcionando um excelente cenário para eventos ao ar livre.

No entanto, a Climatempo alerta para a possibilidade de umidade baixa no noroeste e norte paulista, principalmente nas cidades de Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Fernandópolis, onde o índice pode cair para 30% a 40%.

Esses níveis de umidade são prejudiciais à saúde, especialmente para pessoas com problemas respiratórios, crianças e idosos.

Chuva intensa afeta a região Sul

Se o clima em São Paulo tende a melhorar, na região Sul do Brasil, a situação é diferente. A área permanece sob alerta devido a uma frente fria que provoca chuvas intensas e tempestades.

O Inmet emitiu um alerta laranja para o estado do Paraná, onde se espera precipitação de 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos fortes que podem alcançar 100 km/h. O alerta também atinge o sudoeste do Mato Grosso do Sul.

No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um aviso para chuvas fortes, acompanhadas de raios e temporais, entre a noite de sábado e o início da manhã de domingo. A previsão é de acumulados de chuva entre 50 mm e 90 mm em várias regiões, com possibilidade de ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

A meteorologia também alerta para rajadas de vento que podem superar os 70 km/h.