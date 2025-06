Previsão do tempo: temperatura em São Paulo pode alcançar 25°C nesta quinta-feira após onda de frio

São Paulo enfrentou na quarta-feira, 25, o dia mais frio do ano, com os termômetros marcando 5,9°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Interlagos, na zona sul.

Este recorde de frio foi resultado da presença de uma massa de ar polar que afetou a cidade, trazendo temperaturas significativamente baixas. No entanto, a expectativa para a quinta-feira, 26, é de uma rápida elevação térmica.

Segundo o Inmet, a madrugada desta quinta-feira foi bastante fria, com a mínima prevista em torno de 9°C.

Contudo, os termômetros devem se elevar ao longo do dia, alcançando uma máxima de 25°C no período da tarde. O vento frio pode reduzir a sensação térmica, mas a previsão é de um dia sem chuvas e com céu limpo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo também observou que as áreas periféricas e mais distantes do centro expandido podem registrar temperaturas ainda mais baixas do que a média da cidade.

Nevoeiros podem se formar nas primeiras horas do dia, especialmente nas regiões litorâneas.

Além disso, o Estado de São Paulo continua em alerta para geadas isoladas nas regiões da Serra da Mantiqueira, com a previsão de temperaturas em torno de 5°C.

Já o litoral paulista e outras áreas do interior, como Santos, Bertioga e Ubatuba, devem ver máximas entre 27°C e 31°C, com condições quentes no decorrer do dia.

Na sexta-feira, 27, uma frente fria deve chegar ao estado, trazendo chuvas intermitentes e um aumento nos índices de umidade. A previsão para a cidade de São Paulo é de céu nublado, mínima de 15°C e máxima de 22°C, com possibilidade de chuviscos à tarde e à noite.

Alerta de inundação no Rio Grande do Sul

Em paralelo, o Rio Grande do Sul segue com alertas de inundação devido às chuvas intensas dos últimos dias, que deixaram os solos saturados.

A Defesa Civil do estado informou que a condição de cheias continua nos rios da região, como o Ibicuí, Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos e Guaíba. Há também o risco de alagamentos em áreas urbanas e pequenas enchentes em rios menores.

A expectativa é que a chuva moderada de quinta-feira, 26, continue a afetar a região, com possibilidade de enxurradas e elevações nos níveis dos rios.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada nas regiões afetadas, devido ao alto risco de inundações e o impacto nas áreas ribeirinhas.