São Joaquim (SC) registrou neve na segunda-feira; veja vídeo

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou ocorrência de neve na noite da segunda-feira, 30, segundo o portal Metsul. Descrita como "fraca e isolada", a neve caiu no distrito de Cruzeiro, a uma altura de 1.500 metros.

⛄️ AGORA | Neva fraco no distrito do Cruzeiro, a 1500 m de altitude, em São Joaquim (SC). Neve é muito fraca e isolada.

No momento, a Região Sul do país é alvo de um alerta de "Perigo" do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura, com os termômetros podendo marcar 5°C abaixo da média por até 5 dias. Em Santa Catarina há ainda um segundo alerta para a possibilidade de formação de geada.

Em maio, a primeira neve do ano foi registrada em cinco cidade catarinenses: São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e São José dos Ausentes. O volume de neve observado foi maior que o de 2024, atingindo acumulados de até 3 centímetros, de acordo com meteorologistas.

A neve de maio foi recebida com alegria e bonecos de neve por moradores e turistas. Em Urupema (SC), foi registrada a menor temperatura do estado naquela data: 1,3°C negativo. Mas também houve problemas. Um trecho da rodovia SC-390, na altura da Serra do Rio do Rastro, entre os municípios catarinense de Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, foi fechado por uma hora durante a manhã por conta de uma nevasca.