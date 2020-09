Salles questiona DiCaprio sobre doação a projeto ambiental

O ministro do Meio Ambiente respondeu no Twitter a críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro pelo astro de Hollywood Leonardo DiCaprio e indagou a ele se vai “colocar seu dinheiro onde sua boca está” ao perguntar se o ator de “Titanic” e “O Regresso” irá contribuir com um programa de preservação de florestas lançado pelo governo federal.

“Caro @LeoDiCaprio, o Brasil está lançando o projeto de preservação ‘Adote Um Parque’, que permite a você ou qualquer outra empresa ou indivíduo escolher um dos 132 parques na Amazônia e parociná-lo diretamente por 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde sua boca está?”, escreveu o ministro na mensagem em inglês.

Dear @LeoDiCaprio Brazil is launching “Adopt1Park” preservation project which allows you or any other company or individual to pick one of the 132 Parks in the Amazon and directly sponsor it at 10 Euros per hectare per year. Are you going to put your money where your mouth is? https://t.co/VMG817oUX8

— Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 10, 2020