Como estão as rodovias em SP? Veja os pontos de lentidão nesta segunda-feira, 26

O motorista que deixa a capital paulista nesta manhã de hoje, 26, encontra pontos de lentidão em algumas das principais rodovias do estado de São Paulo. Os dados foram levantados por volta das 10h de hoje.

Na Rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, há vários pontos de lentidão ou de tráfego intenso de veículos.

No sentido Rio de Janeiro, há lentidão entre os quilômetros 165 e 160, próximo a Jacareí; entre os quilômetros 138 e 127, próximo a São José dos Campos; entre os quilômetros 112 e 111, próximo a Taubaté; e entre os quilômetros 236 e 228, em Piraí.

No sentido oposto, com destino a São Paulo, o tráfego é intenso entre os quilômetros 179 e 184, em Nova Iguaçu; e entre os quilômetros 126 e 127, em Caçapava.

Na Rodovia dos Imigrantes, há lentidão entre os quilômetros 39 e 43 e entre os quilômetros 49 e 53, sentido litoral paulista por excesso de veículos.

Já na Rodovia Anchieta, há lentidão entre os quilômetros 60 e 61 por causa de obras. No sentido capital não há pontos de lentidão nesse momento.

Já na Rodovia Governador Carvalho Pinto, há um ponto de lentidão sentido interior entre os quilômetros 70 e 77.

O motorista também encontra lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, entre os quilômetros 523 e 525, em Barra do Turvo, devido ao alto fluxo de veículos.

No sistema Anhanguera/Bandeirantes, há congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes sentido interior-capital entre os quilômetros 57 e 53, em Jundiaí.

Também há congestionamento na chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13, reflexo de congestionamento na Marginal Tietê.

No sistema Raposo Tavares/Castello Branco, há lentidão na rodovia Castello Branco, sentido capital, entre os quilômetros 15 e 13.

Nas rodovias Ayrton Senna, Tamoios e Fernão Dias o tráfego de veículos ocorre de forma normal, em ambos os sentidos.

Rodízio de carros suspenso em SP

A partir de hoje, 26, o rodízio de carros de passeio que circulam pela cidade de São Paulo está suspenso pela prefeitura de São Paulo. A suspensão vale até o dia 6 de janeiro e volta a entrar em vigor no dia 9 de janeiro, restringindo a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade.

A Operação Horário de Pico, mais conhecida como rodízio municipal de veículos, restringe a circulação de veículos no anel viário em dois períodos: entre as 7h e 10h e entre às 17h e 20h, informou a administração municipal.

Ainda de acordo com o órgão, pela norma que regulamenta o rodízio, os veículos não podem circular em um dos dias da semana, entre segunda e sexta-feira, dependendo do número final de suas placas.

Já o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) continua valendo. A suspensão foi publicada em Diário Oficial do dia 15 de dezembro.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Nas segundas-feiras não podem circular por essas áreas os carros com placas com final 1 e 2; nas terças-feiras estão impedidas as placas 3 e 4; nas quartas-feiras, os finais 5 e 6; nas quintas-feiras, placas de final 7 e 8 e nas sextas-feiras, os finais 9 e 0.

Motoristas que desrespeitarem essa regra estão sujeitos a multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista, já que transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio.

