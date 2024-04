Rio registra queda de 25% das mortes violentas no primeiro trimestre

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que o Rio de Janeiro registrou no primeiro trimestre deste ano uma redução de 25% no número de mortes violentas, em comparação ao mesmo período de 2023.

O índice engloba os homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado. Entre janeiro e março deste ano foram registradas 951 mortes.

Os números de homicídio doloso reduziram também neste trimestre, chegando ao menor patamar desde 1991. No acumulado, foram 766 mortes — 16% a menos que o mesmo período do ano passado. As mortes por intervenção de agentes do Estado também registraram uma queda expressiva de 53%. Em março, foram 41 mortes o menor para o índice desde 2013.

— A redução desses indicadores estratégicos é algo que precisa ser destacado e nossa missão é continuar evoluindo. Temos um grande desafio, que é o de transformar essa queda dos números de criminalidade em sensação de segurança para quem vive e investe no nosso estado — diz o governador Cláudio Castro.

Segundo o ISP, os números de roubo de carga também caíram no primeiro trimestre de 2024, chegando ao menor patamar desde 1999. Nas ruas, as polícias apreenderam 1.592 armas nesses primeiros três medes, uma médica de 17 por dia.