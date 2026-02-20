IR: Receita abre consulta ao lote residual nesta sexta; veja quem recebe

Mudança no formato do CNPJ começará a partir de julho de 2026 (Arquivo/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08h04.
A Receita Federal abre às 10h desta sexta-feira, 20, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro de 2026.
O lote reúne 204.824 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários. O valor total chega a R$ 578.974.901,07.
O crédito bancário será feito ao longo do dia 27 de fevereiro.
Do total, R$ 337.697.578,81 serão pagos a contribuintes com prioridade legal:
Além disso, 127.585 restituições serão destinadas a contribuintes sem prioridade legal, mas que tiveram preferência por utilizar a Declaração Pré-Preenchida e/ou optar por receber via Pix.
Outras 17.318 restituições vão para contribuintes não prioritários.
Para verificar se está no lote, o contribuinte deve:
Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.
A página permite consulta simplificada ou completa, por meio do extrato de processamento no e-CAC. Caso haja pendências, é possível retificar a declaração.
O pagamento é feito apenas em conta bancária do titular da declaração.
Se houver erro nos dados bancários, a Receita oferece serviço de reagendamento pelo Banco do Brasil, disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito.
O reagendamento pode ser feito pelo portal do BB ou pela Central de Relacionamento:
Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.
Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deve solicitar pelo Portal e-CAC, na opção: Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.