IR: Receita abre consulta ao lote residual nesta sexta; veja quem recebe

Consulta ao lote de fevereiro de 2026 será liberada às 10h desta sexta; são 204,8 mil restituições que somam R$ 578,9 milhões

Mudança no formato do CNPJ começará a partir de julho de 2026 (Arquivo/Agência Brasil)

Da Redação
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08h04.

A Receita Federal abre às 10h desta sexta-feira, 20, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de fevereiro de 2026.

O lote reúne 204.824 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários. O valor total chega a R$ 578.974.901,07.

O crédito bancário será feito ao longo do dia 27 de fevereiro.

Quem recebe neste lote

Do total, R$ 337.697.578,81 serão pagos a contribuintes com prioridade legal:

  • 6.632 restituições para idosos acima de 80 anos
  • 39.290 para idosos entre 60 e 79 anos
  • 3.264 para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave
  • 10.735 para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, 127.585 restituições serão destinadas a contribuintes sem prioridade legal, mas que tiveram preferência por utilizar a Declaração Pré-Preenchida e/ou optar por receber via Pix.

Outras 17.318 restituições vão para contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição

Para verificar se está no lote, o contribuinte deve:

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

A página permite consulta simplificada ou completa, por meio do extrato de processamento no e-CAC. Caso haja pendências, é possível retificar a declaração.

Como funciona o pagamento

O pagamento é feito apenas em conta bancária do titular da declaração.

Se houver erro nos dados bancários, a Receita oferece serviço de reagendamento pelo Banco do Brasil, disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito.

O reagendamento pode ser feito pelo portal do BB ou pela Central de Relacionamento:

  • 4004-0001 (capitais)
  • 0800-729-0001 (demais localidades)
  • 0800-729-0088 (deficientes auditivos)

Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso o valor não seja resgatado em até um ano, o contribuinte deve solicitar pelo Portal e-CAC, na opção: Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

